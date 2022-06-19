قرار عاجل من وزير التعليم بتعديل نتيجة أولى وثانية ثانوي: كل من تعرض لمشكلة ناجح

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات والإدارات التعليمية، بشأن إعلان النتيجة النهائية للعام الدراسي 2021-2022 الدور الأول لطلاب الصفين الأول والثاني بالمدارس الثانوية، بعد تجميع نتيجة الاختيارات الإلكترونية المرسلة إلى المدارس، مع درجات الامتحانات المقالية، بالإضافة إلى درجات الطلاب بالفصل الدراسي الأول.

وأضافت الوزارة في خطابها، أنه بالإشارة إلى المراجعات التي تمت مع المديريات التعليمية، بشأن موقف الطلاب المحجوب نتيجتهم مسجل لهم «-6» في بعض المواد، أو الطلاب الحاصلين على أقل من درجات النجاح، وحدثت لهم مشكلات تقنية، لم يسجل بها محاضر على التطبيق الالكتروني المخصص فإنه يتم الآتي:

1- الطلاب الذين حدثت لهم مشكلات تقنية، أثناء تأديتهم الامتحانات الإلكترونية، ولم يسجل لهم محاضر على التطبيق الالكتروني المخصص لذلك، أو الحاصلين على درجات أقل من درجات النجاح أو المحجوب نتيجتهم، تكون نتيجتهم (اجتاز) في تلك المواد، وتقوم المدرسة بإعداد واعتماد تقرير في مجمع عن هذه الحالات، وتسليمه إلى إدارة شئون الطلاب بالإدارة التعليمية.

2- الطلاب الذين تأكد لدى المدرسة غيابهم في مادة او اكثر ولم يسجل لهم محضر غياب من خلال التطبيق الالكتروني المخصص لذلك والمحجوب نتيجتهم (تكون نتيجتهم غائب ).

3- بالنسبة للطلاب المسجل لهم محاضر غياب في بعض المواد عن طريق الخطأ من خلال المنصة الالكترونية المخصصة لذلك. يتم مخاطبة الادارة العامة لنظم المعلومات بديوان عام الوزارة بخطاب رسمي لتعديل النتيجة واستيفاء درجات الطلاب في هذه المواد.

وشددت على اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتسببين في هذا التقصير واعتبار الأمر هام وعاجل.