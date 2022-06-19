انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق غرفتين في أرض فارغة بروض الفرج

قررت جهات التحقيق، انتداب عناصر الأدلة الجنائية؛ لمعاينة آثار حريق نشب في عشتين بأرض فارغة، بمنطقة شبرا مصر منذ ساعات، ولذلك لمعرفة إذا كانت هناك شبهة جنائية تسببت في اندلاع الحريق من عدمه.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وأمرت جهات التحقيق، بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان حدوث الواقعة؛ للوقوف على أسباب الحادث، واستدعت النيابة العامة مالك الأرض وبعض من أفراد أسرته، للاستماع لأقوالهم.

وتلقت مديرية أمن القاهرة، إخطارا بنشوب حريق هائل في عشتين من الأخشاب، وامتد إلى عدد من الأشجار المجاورة في ممر الراعي الصالح بشارع الترعة البولاقية بمنطقة شبرا مصر منذ ساعات، التابعة لدائرة مركز شرطة شبرا.

3 سيارات إطفاء تنجح في إخماد الحريق

بعد ما يقرب من ساعة، استطاع أهالي المنطقة السيطرة على النيران بالمياه والرمال والأتربة، قبل أن تمتد إلى منازلهم، لكن سرعة الرياح زادت من اشتعال النيران وامتدادها إلى الأشجار، لذلك استعانوا برجال الحماية المدنية، الذين حضروا على الفور ونجحوا في محاصرة النيران لمنه امتدادها بـ3 سيارات إطفاء وتمكنوا من إخمادها.

لم يسفر الحريق عن أي وفيات أو إصابات، ولم يتضح أيضا سبب الحريق لكن الدلائل الأولى تشير إلى أنه بسبب عقب سيجارة خاصة وان العشتين يقعان في منطقة أرض فضاء وحولها عدد من الأشجار والأوراق المنتشرة على الأرض، وذلك بعد أن تسبب الحريق في إصابة الأهالي بحالة من الذعر خاصة أن العشتين في أرض فارغة وسط الوحدات السكنية.