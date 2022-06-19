الجنيه المصري يتماسك مقابل الدولار الأمريكي اليوم

استقر سعر صرف الجنيه المصري نسبيا، مقابل الدولار الأمريكي في السوق المحلية بالبنوك المصرية، تزامنا مع عطلة الأسواق العالمية اليوم الأحد.

ووفقاً لموقع «Investing» كشفت شاشة أسعار صرف العملات للبنك المركزي المصري استقرار سعر صرف الدولار عند مستويات 18.79 جنيه للبيع بينما سجل سعر الشراء 18.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وفي المقابل سجل سعر صرف اليورو إلى مستويات 19.6177 جنيه لليورو سعر البيع بينما سجل سعر صرف اليورو مستويات 19.535 جنيه لليورو كسعر للشراء.

وفي أكبر البنوك المصرية الوطنية البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار إلى مستويات 18.77 جنيه للبيع و18.1 جنيه للشراء، خلال تعاملات اليوم الأحد وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك الوطنية خلال تعاملات اليوم الأحد مستويات 19.65 جنيه يورو للبيع ومستويات 19.42 جنيه للشراء.

الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% لكبح جماح التضخم

وقرر الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% لكبح جماح التضخم المرتفع، بعدما كان متوقعا على نطاق واسع أن تكون نسبة الرفع 0.5%، وتعد تلك الزيادة الثالثة على التوالي هذا العام بعد أن ارتفع التضخم لأعلى مستوى منذ 41 عامًا.

بينما استقرت أسعار الصرف في البنوك الخاصة حيث سجلت في بنوك المصري الخليجي ومصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك بيريوس والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية مستويات 18.79 جنيه للبيع ومستويات 18.74 جنيه للشراء.

ويترقب مجتمع المال والأعمال اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل الموافق 23 يونيو بشأن اتخاذ قرار الفائدة الجديد، وسط توقعات بزيادة جديدة وإن كان هناك من يرى أن المركزي قد يتجه لتثبيت الفائدة.

وأعلن البنك المركزي المصري أن رصيد احتياطي النقدي الأجنبي في نهاية شهر مايو سجل نحو 35.495 مليار دولار مقابل 37.123 مليار دولار في نهاية شهر أبريل 2022 بانخفاض قدره 1.63 مليار دولار، بينما سجل قبل قرار التعويم مستويات قرب الـ 45 مليار دولار.