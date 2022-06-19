نصائح لطلاب الثانوية قبل ساعات من الامتحان: «بلاش مراجعة أكتر من مرة»

قدم الدكتور عمرو سليمان، عضو الجمعية الأمريكية العالمية للطب النفسي، نصائح لأولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة قبل ساعات قليلة من بدء الامتحانات، إذ ناشد أولياء الأمور بضرورة الاهتمام بالصحة النفسية لأبنائهم الطلاب في الثانوية العامة، أثناء فترة الامتحانات، والمقرر البدء فيها من غدًا الاثنين، وكذلك يجب طمأنة الطلاب والنظر إليه دائما، بنظرة رضا، فضلًا عن عدم مقارنته بالآخرين.

المذاكرة ليست هدفها تقييم الطالب بل نمو قدراته

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن المذاكرة ليست هدفها تقييم الطالب، لكن هدفها فقط نمو قدرات الطالب العقلية، كما أنه يجب على أولياء الأمور زرع الثقة، وطمأنه أبنائهم دائمًا طالما أدوا ما عليهم من واجبات، « أولياء الأمور عليهم الحرص على طعام وشراب وعدد ساعات نوم الطالب، مش من المهم أننا نفرح بنتيجة مرتفعة، أهم حاجة نكون بنينا إنسان سويًا»، موضحًا في الوقت ذاته، أن النموذج الذي أقره العلم في التعامل مع الأبناء أثناء الامتحانات، هو إزالة القلق ودعمهم ومنحهم الثقة وتشجيعهم، «ابنك مش محتاج انتقادك ولا يتقال له أنت معملتش اللي عليك».

تحويل الامتحانات إلى هاجس مخيف أمر خاطئ

فيما نصح عضو الجمعية الأمريكية العالمية للطب النفسي، الطلاب بضرورة النوم قبل الساعة العاشرة مساءً، مع الحرص على رياضة المشي قبل النوم، من أجل التخلص من العديد الضغوطات، فضلًا عن ضرورة تناول طعام صحي بكميات قليلة، «متخافوش، وناموا بدري، وخليكم واثقين في قدرتكم على الإجابة وعدم المراجعة أكثر من مرة »، موضحًا أن المذاكرة هدفها فهم المعلومات التي ستضيف لحياة الطالب، وقياس مستوى الفهم، كما أن تحويل الامتحانات إلى هاجس مخيف أمر خاطئ يجب أن تغييره.