28 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة في 87 لجنة بأسيوط غدا

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، بعض مقار لجان امتحانات الثانوية ومقر كنترول الثانوية العامة لقطاع أسيوط (أ) واستراحة الملاحظين والمشرفين، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2021/2022، والتي تبدأ غدًا الاثنين 20 يونيو للمواد التي لا تضاف للمجموع، فيما تنتطلق امتحانات المواد الأساسية اعتبارًا من 26 يونيو الجاري وحتى 21 يوليو 2022.

جولة تفقدية على لجان الامتحانات

وبدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد مدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية بحي شرق، واطمأن على تجهيز لجان الامتحانات من حيث الإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو وتوفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وتأكد من تجهيز اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وتهوية الفصول والانتهاء من أعمال النظافة والتعقيم لجميع اللجان استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، كما تفقد مقر استراحة رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل بمدرسة الحمراء الإعدادية بنات بحي شرق وشاهد التجهيزات النهائية بها وتوفير كافة سبل المعيشة لإقامة رؤساء اللجان ونوابهم بها، مشددًا على توفير كافة الاحتياجات لهم واستمرار منظومة التطهير والتعقيم بصفة يومية بها.

تفقد كنترول الثانوية العامة

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مقر كنترول الثانوية العامة لقطاع أسيوط (أ) ومقره المدرسة الفكرية بمدينة أسيوط، والتقى رئيسه أشرف داش، ووكيل الكنترول حسام محمود، واستمع إلى طبيعة عمله والذي يضم محافظات المنيا وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد، كما استمع إلى شرح عن أقسام الكنترول وخطوات سير العمل به وتجهيزاته وتوفير إجراءات السلامة والأمان به والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الأمنية لتأمين حفظ ونقل صناديق الأسئلة وتوزيعها على اللجان واستلام اوراق الإجابة وتجميعها وفقا للوائح المنظمة لذلك.

28 ألفًا و376 طالبًا يؤدون الامتحانات

وأكد المحافظ خلال الجولة أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الثانوية العامة هذا العام يبلغ 28 ألفًا و376 طالبًا وطالبة موزعين على 87 لجنة على مستوى المحافظة، لافتًا إلى أنه سيجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب وجميع المشاركين في امتحانات الثانوية العامة من مراقبي اللجان والملاحظين قبل وأثناء وبعد الامتحانات، بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

توفير سبل الراحة للطلاب والمراقبين

وأوضح اللواء عصام سعد أنه تم التنبيه على رؤساء الأحياء والمراكز بالمرور الدوري على اللجان التي سيتم عقد الامتحان بها للتأكد من توفير كافة سبل الراحة بها مع التأكد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة لخلق المناخ الملائم للطلاب، والتأكد من نظافة المحيط الخارجي لها وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة، مع عدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم.

إجراءات مشددة لاستقبال الامتحانات

وقال المحافظ إنه اطمأن على الإجراءات التي اتخذتها مديرية التربية والتعليم من استعدادات وإجراءات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة وخاصة توقيع بروتوكولات مع كافة القطاعات، منها التنسيق مع إدارة المرور لتنظيم الحركة المرورية للشوارع المؤدية لمقار الامتحانات تجنبا لحدوث تكدسات مرورية.

تأمين مقار اللجان والكنترولات

كما تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين، وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية، مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة، فضلًا عن بروتوكولات التعاون والتنسيق مع مديرية التموين وباقي الجهات المعنية.

من جانبه، أوضح محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 28376 طالبًا وطالبة موزعين على 87 لجنة منهم 15752 طالبًا وطالبة علمي علوم، و2003 طلاب علمي رياضة، و9622 طالبًا وطالبة أدبي.

6 آلاف مراقب لامتحانات الثانوية العامة بأسيوط

ويبلغ عدد المراقبين 6078 مراقبًا منهم 4749 ذكورًا و1329 إناثًا، وعدد الاستراحات للمراقبين 22 استراحة موزعة على كافة مراكز ومدن المحافظة، لافتًا إلى أنه تم تجهيز استراحات رؤساء اللجان والملاحظين لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات، حيث تم توزيع وفرش مشتملات الاستراحات المنوط بها استضافة المنتدبين والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال الـ24 ساعة بالاستراحات لحل أيه مشكلة قد تطرأ.