محافظ المنيا يتابع جاهزية لجان أبوقرقاص لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، جاهزية عدد من اللجان بمركز أبوقرقاص لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2021/2022، والتي ستبدأ غدا الاثنين 20 يونيو وتنتهي في شهر يوليو المقبل.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التعليم بالمنيا، واللواء محمد عزت، رئيس المدينة، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، ومدير الإدارة التعليمية بمركز أبوقرقاص.

شملت جولة المحافظ، تفقد لجان مدارس قاسم أمين الإعدادية وقاسم أمين الثانوية وتقعان داخل مدينة أبوقرقاص.

طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة

واطمأن محافظ المنيا، على جاهزية اللجان وتوافر كافة التجهيزات اللازمة بمقار لجان الثانوية العامة لاستقبال الطلاب والمراقبين وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات، موجها رئيس الوحدة المحلية، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم وخاصة أعمال النظافة ورفع المخلفات من محيط اللجان.

وأكد المحافظ على تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، وكذلك سيارة إسعاف في نقاط محددة لاستقبال أي حالة طوارئ، كما شدد على ضرورة التنسيق مع شركة الكهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائي أثناء عمل اللجان، وضرورة التواصل والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة حال المواقف الطارئة والمستجدات خلال فترة الامتحانات.

تخصيص 114 لجنة على مستوى جميع المراكز

من جانبه، أوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أنه تم تخصيص 114 لجنة على مستوى جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الطلاب المؤدين للامتحانات يبلغ 39 ألفا و98 طالبا وطالبة.