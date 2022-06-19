مصدر بحي جنوب الجيزة: عقار البحر الأعظم المنهار صدر قرار بإزالته منذ 7 سنوات

أوضح مصدر بحي جنوب الجيزة، أن العقار الذي انهار صباح اليوم بشارع البحر الأعظم، قديم ومبني بأسطح خشبية، وصدر له قرار إزالة منذ 7 سنوات ولكن مالكه لم يستجب.

ولفت المصدر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه تم إخلاء السكان من العقارات المجاورة، وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال جثة السيدة الستينية التي كانت تقطن بالطابق الأول من العقار.

تفاصيل انهيار العقار

وفي تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد، شهد شارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، انهيار عقار مكون من طابقين، ما أسفر عن سقوط ضحية تحت الأنقاض، وجرى استخراج جثمانها منذ قليل.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مقر الحادث فور ورود البلاغ بـ سقوط عقار في شارع البحر الأعظم، مكون من طابقين ومساحته 125 مترًا، حيث انهار سقف الطابق التاني وهبط على الطابق الأرضي، ما أدى إلى مصرع إحدى قاطنات الطابق الأول ودفنها تحت الأنقاض.

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نقل جثمان السيدة لمشرحة زينهم

وأمرت النيابة العامة بنقل جثمان السيدة لمشرحة زينهم عقب استخراج جثمانها، وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان سبب الوفاة، بعد أن تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من انتشال الجثمان من تحت أنقاض العقار المنهار بشارع البحر الأعظم في محافظة الجيزة.