6 دول عربية تشهد أطول نهار وأقصر ليل يوم الثلاثاء.. تعرف عليها «فيديو»

أعلن خبير الأرصاد الجوية السعودي، خالد الزعاق، اليوم الأحد، إن الأسبوع الجاري سيشهد أطول نهار وأقصر ليل في السنة، إذ يوافق يوم الثلاثاء المقبل، وذلك يرجع إلى وصول الشمس إلى أقصى ميل باتجاه الشمال، أي إلى مدار السرطان، حسبما ذكرت قناة العربية.

دول عربية تشهد أطول نهار وأقصر ليل في العالم

وأكد «الزعاق» أن مدار السرطان يمر على سلطنة عمان والإمارات والسعودية ومصر والجزائر والمغرب والصحراء الغربية، وذلك يعرف بالانقلاب الصيفي، إذ يمتد النهار إلى أكثر من 14 ساعة، موضحًا أن بعد قرابة 10 أيام سيبدأ الليل في أخذ حصته من النهار لمدة تصل إلى 90 يومًا، كما أن بعدها يتساوى طول الليل مع النهار، وذلك عند وصول الشمس إلى خط الاستواء في طريق عودتها إلى مدار الجدي.

طقس السعودية شديد الحرارة

وفى السياق ذاته، حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، صباح اليوم الأحد، من ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، إذ يشتد الحرارة على أجزاء من شمال شرق وشرق ووسط المملكة السعودية، مع استمرار فرصة سقوط الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح النشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

الإمارات تشهد طقسًا حارًا تزامنًا مع ظاهرة الانقلاب الصيفي

كما توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الإماراتي، أن يكون الطقس مائلًا للحرارة بوجه عام، خلال الأسبوع الجاري خاصة مع ظاهرة الانقلاب الصيفي المتوقع حدوثها يوم الثلاثاء المقبل، بالإضافة إلى ظهور بعض السحب على المناطق الشرقية الجنوبية، مع احتمال تشكل الضباب على بعض المناطق الساحلية.

سلطنة عمان تعلن موعد أطول نهار وأقصر ليل

وذكرت الجمعية الفلكية العُمانية، اليوم، أن ظاهرة الانقلاب الصيفي للعام الجاري تبدأ بعد غد الثلاثاء وهو يعتبر أول أيام فصل الصيف فلكيًّا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ومن المتوقع أن تبدأ في الساعة 1:13 مساءً بتوقيت سلطنة عُمان، مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.