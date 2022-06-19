روسيا تعلن الاستيلاء على هدف رئيسي في حملتها للسيطرة على شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا اليوم الأحد، استيلائها على قرية بالقرب من مدينة سيفيرودونيتسك الصناعية في أوكرانيا، وهي هدف رئيسي في حملة موسكو للسيطرة على شرق البلاد، حيث توقع رئيس حلف شمال الأطلسي أن الحرب قد تستمر لسنوات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنها استولت على ميتيولكين، وهي مستوطنة يقل عدد سكانها عن 800 شخص قبل بدء الحرب وفقا لوكالة أنباء رويترز.

موسكو تستعد لشن هجوم على سلوفيانسك

وذكرت وكالة الأنباء الروسية «تاس»، أن العديد من المقاتلين الأوكرانيين استسلموا هناك.

وتستعد روسيا لشن هجوم على مدينة سلوفيانسك في دونيتسك، وفقا لما ذكرت صحيفة كييف إندبندنت.

ووفقًا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، فإن القوات الأوكرانية تصد هجوما روسيا بالقرب من بيريستوف، وهي بلدة تبعد 70 كيلومترًا عن سلوفينسك، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

البرلمان الأوكراني يعتمد قوانين جديدة اليوم

واعتمد البرلمان الأوكراني، قوانين جديدة اليوم، بما في ذلك حظر المطبوعات المستوردة من روسيا وبيلاروسيا.

وتضمنت القوانين حظر الأداء العام لموسيقى المنطقة الروسية، وإعفاء العسكريين المشاركين في الأعمال العدائية من ضريبة الحرب الخاصة في البلاد.