طارق يحيى: الزمالك حقق مكاسب كبيرة في مباراة الأهلي بفضل قطاع الناشئين

قال طارق يحيى، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقًا، إن تشكيل نادي الزمالك الذي بدأ به مباراة اليوم كان يحمل علامات استفهام كبيرة جدًا، إذ كان اللاعبين في غير أماكنهم، ولم يكن هناك تنظيم دفاعي ولا هجومي؛ الأمر الذي أدى لاستحواذ الأهلي على مجريات الشوط الأول ونصف الملعب، وأحرز هدفًا وأضاع آخر.

فيريرا يتدارك خطأ تشكيل الزمالك في الشوط الثاني

وأضاف «يحيى»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ويعرض على شاشة «أون»، أن المدير الفني لنادي الزمالك فيريرا تدارك خطأ تشكيل بداية المباراة وأحدث تغييرات إيجابية في الشوط الثاني، ما أدى إلى تحسين مركز الدفاع والهجوم، وأحرز الزمالك هدف التعادل، ثم تقدم بهدفين مقابل هدف، قبل أن يحرز صلاح محسن هدف التعادل للأهلي، موضحًا أن نادي الزمالك حقق مكاسب كبيرة خلال مباراة اليوم، وهذا النجاح يعود لقطاع الناشئين في النادي، «شوفنا 4 منهم في مباراة اليوم زي سيد نيمار، وسيف فاروق جعفر، وحسام عبد المجيد».

التوفيق يخون سامي قمصان في مباراة القمة

وأشاد بالتغييرات التي طرأت في الشوط الثاني من المباراة، «تغييرات كلها إيجابية وجعلت أداء الفريق رائعًا»، موضحًا أن رحيل بيتسو موسيماني عن النادي الأهلي دفع اللاعبين إلى إظهار أداء قوي من أجل إثبات وجودهم، «الفرق الكبيرة بيكون المدرب دوره تنظيمي، وسامي قمصان القائم بأعمال المدير الفني للنادي الأهلي فاجأ الجميع بتشكيل في بداية المباراة كان دفاعيًا بشكل كبير، وعندما أجرى تبديلات بين الشوطين خانه التوفيق، ما أدى لتراجع الأهلي في الشوط الثاني»