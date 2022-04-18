طارق يحيى يحكي طريقة عمل مدفع رمضان في طفولته

قال الكابتن طارق يحيي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، إن لديه ذكريات طفولة مع شهر رمضان، وكان يعشق فانوس رمضان، إذ كان يشتري له والده ووالداته الفوانيس التي تعمل بالشمعة، لافتا إلى أنه كان يصنع مدفع رمضان بنفسه، ناصحا الأطفال بعدم فعل ذلك، متابعا: «كنت بجيب مسمار وأستك وحديدتين، وأمي كانت بتضربني وتزعلقي، وأجيب كبريت وأشيله دماغه وأجيب البابور واخلع دراعه، وأحط البارود جوه البابور وكان بيضرب جواه».

حريص على قرءاة القرآن وصلاة الفجر جماعة في رمضان

أوضح «يحيى»، خلال استضافته في برنامج «يا نهار أبيض» المذاع على راديو «9090»، ويقدمه الإعلامي مدحت شلبي، أنه يختم القرآن أكثر من مرة، حسب وقته، ويصلي دائما الفجر حاضر في المسجد، كما يصلي العشاء والتراويح، ويحرص على زيارة أهل زوجته خاصة في أول يوم رمضان، حيث توجد عزومة كبيرة مستمرة منذ عدة سنوات.

يتناول الطعام بكميات قليلة في رمضان

أكد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أنه يأكل بنسبة قليلة في رمضان، ويحب تناول التمر باللبن والشوربة بالشعرية، خاصة أن زوجته تصنع شوربة كريمة لذيذة، وبعدها تناول أخف الأطعمة ولكن يأكل الكنافة البيتي التي يحبها كثيرا ويحبذ تناولها بعد صلاة التراويح، متابعا: «أنا في الفطار بحاول أخفف والسحور بيبقى زبادي وساندوتش فول، ومبتكرش أكل في رمضان بس بعشق الكنافة والقطايف أوي».