قائمة أفلام عيد الأضحى 2022 قبل أيام من عرضها.. رومانسي وأكشن وكوميدي

تفصلنا أيام قليلة عن موسم عيد الأضحى المبارك 2022، إذ يبحث قطاع كبير من الجمهور عن قائمة أفلام عيد الأضحى 2022، التي من المقرر إتاحتها للجمهور في دور العرض السينمائية الأيام المقبلة، وتتميز بتنوعها ما بين الأفلام الكوميدية والرومانسية والأكشن.

قائمة أفلام عيد الأضحى 2022

وفي السطور التالية، نستعرض قائمة أفلام عيد الأضحى 2022:

ومن المنتظر خلال موسم عيد الأضحى، عرض فيلم «عمهم» للفنان محمد عادل إمام الذي يجسد خلاله دور ملاكم يعمل في مركز رياضي، ولكنه يتورط مع صديقه في جرائم تزوير أموال، وذلك في إطار من الكوميديا.

أبطال فيلم «عمهم»

فيلم «عمهم» يشارك في بطولته محمد لطفي، هدى المفتي، محمد سلام، آيتن عامر، باسم سمرة، محمد ثروت، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.

كيرة والجن

وتتضمن قائمة أفلام عيد الأضحى 2022، فيلم كيرة والجن، الذي يبدأ عرضه في دور العرض السينمائية 30 يونيو الجاري، والعمل يغلب عليه طابع الأكشن والتشويق، إذ تدور أحداثه في إطار تاريخي حول ثورة 1919 ومناضلة الشعب ضد الاحتلال الإنجليزي.

ويقوم ببطولة فيلم «كيرة والجن»، كريم عبد العزيز، أحمد عز، سيد رجب، هند صبري، أحمد مالك، أحمد كمال، علي قاسم، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، والفيلم سيناريو وحوار أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

تسليم أهالي

كما تخوض الفنانة دنيا سمير غانم منافسة عيد الأضحى المقبل بفيلمها الجديد «تسليم أهالي»، الذي يدور في إطار كوميدي حول زوجين يريدان الهجرة إلى كندا، ويشارك في بطولته بجوار دنيا: هشام ماجد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، أوتاكا، عبدالله مشرف، عمرو وهبة، والفيلم من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.

فيلم بحبك

كما تشمل قائمة أفلام عيد الأضحى 2022، فيلم «بحبك» وهو من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، هدي المفتي، مدحت تيخا، حمدي الميرغني، شهد الشاطر، عالية راشد، وغيرهم من الفانين، والفيلم من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه الإخراجية.