محمد إمام وتامر حسني وكريم عبدالعزيز على رأس قائمة أفلام عيد الأضحى 2022

بعدما استقبل دور العرض 3 أفلام فقط في سباق أفلام عيد الفطر المبارك، يستعد المنتجون لطرح أفلامهم بعد شهرين في سباق أفلام عيد الأضحى، ونرصد قائمة أفلام عيد الأضحى 2022، حيث من المقرر حتى الآن طرح 5 أفلام قابلة للزيادة أو النقصان، ضمن موسم عيد الأضحى المبارك.

«بحبك» لـ تامر حسني على قائمة أفلام عيد الأضحى 2022

تبدأ قائمة أفلام عيد الأضحى 2022 بفيلم «بحبك» لتامر حسني، الذي طرح البرومو الرسمي له قبل أيام، وضم البرومو عددا من المشاهد الرومانسية بين هنا الزاهد وهدى المفتي بالإضافة إلى كوبليهات من أغاني جديدة لتامر حسني.

وفيلم «بحبك» من بطولة كل من هنا الزاهد، ومدحت تيخة، وهدى المفتي، وحمدي المرغني، تأليف وإخراج تامر حسني.

«عمهم» لـ محمد إمام

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «عمهم» الذي يقوم ببطولته محمد إمام، البوستر الرسمي له استعدادا لطرحه في السينمات خلال سباق أفلام عيد الأضحى.

والفيلم يعد عودة لمحمد إمام للسينما مرة أخرى بعد غياب عامين، فكانت آخر أعماله «لص بغداد» عام 2020.

وفيلم «عمهم» يشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، محمود حميدة، محمد سلام، سيد رجب، هنا الزاهد، ميرنا نور الدين، نرمين الفقي، هاجر أحمد، محمد لطفي، أحمد خالد صالح، باسم سمرة، محمد ثروت، أيتن عامر ومن إخراج حسين المنباوي.

«كيرة والجن» لـ كريم وعز

من المقرر أن تضم قائمة أفلام عيد الأضحى فيلم «كيرة والجن» لكريم عبد العزيز وأحمد عز، وسيد رجب وهند صبري وروبي وأحمد مالك وأسماء أبو اليزيد وعارفة عبد الرسول وهدى المفتي وياسين أمير وأحمد عبد الله محمود ومن تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

يسرا تعود للسينما بـ«ليلة العيد»

يشارك أيضا فيلم «ليلة العيد» ليسرا ضمن سباق أفلام عيد الأضحى، والفيلم يتناول قضايا المرأة من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات.

والفيلم من بطولة كل من يسرا، غادة عادل، ريهام عبد الغفور، عبير صبري، نجلاء بدر، هنادي مهنا، سيد رجب، سميحة أيوب، محمود حافظ.

كما يعرض لمحمود حميدة وحسين فهمي فيلم الملحد في سباق أفلام عيد الأضحى والفيلم من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.