«الصحة»: وفيات كورونا ومعدل دخول المستشفيات في أقل المستويات

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة المصرية لم تعلن انتهاء فيروس كورونا، كما أنها لم تتوقف من دعوة المواطنين لتلقي اللقاحات، نظرا لأن اللقاح هو الوسيلة الآمنة والفعالة وخط الدفاع الأول ضد الإصابات الشديدة وارتفاع معدلات الوفيات.

معدلات الدخول للمستشفيات في أقل معدلاتها

وأضاف «عبدالغفار»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن وزارة الصحة المصرية لم تقل للناس بأنه يجب أن تتخلو عن التطهير المستمر للأيدي أو عدم التواجد في أماكن مزدحمة وضرورة أن تكون التهوية جيدة، وارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.

وأكد أن معدلات الاحتياج لدخول المستشفيات في أقل معدلاتها منذ انتشار جائحة كورونا، وتكاد تكون صفرية في بعض المستشفيات، كما أن معدلات الوفيات في أقل معدلاتها منذ بدء الجائحة، والسبب في ذلك يرجع إلى ارتفاع معدلات التطعيم.

نستهدف ارتفاع نسبة المناعة المجتمعية

وشدد أن بقاء المستويات الجيدة بالنسبة للإصابات والوفيات لابد من ارتفاع معدلات التطعيم بشكل أكبر، وهذا ما تفعله وزارة الصحة من خلال حملات طرق الأبواب للوصول إلى معدلات تطعيم مرتفعة للغاية والوصول لـ 100% من الفئات المستهدفة، وارتفاع المناعة المجتمعية وتقليل الدخول للمستشفيات.

36 مليون شخص حصلوا على جرعتين من اللقاح

ولفت إلى أن نظرة العالم الصحي للتعامل مع كورونا اختلفت الآن بعد عامين أو أكثر إلى صفر دخول مستشفيات واحتياج إلى عناية مركزة وأجهزة التنفس الصناعي، إضافة لصفر معدلات وفيات، وهو ما تسير عليه الدولة المصرية، «نرجو أن تتحول كورونا لمرض مثل الإنفلونزا لا تأثير له ولا يؤدي للوفاة».

وأفاد بأن عدد الذين حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا أكثر من 36 مليون شخص.