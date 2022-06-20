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عاجل.. اختتام اجتماعات الجولة الثالثة للجنة المسار الدستوري الليبي بالقاهرة

كتب:

حسام حربى
06:00 ص | الإثنين 20 يونيو 2022
ليبيا

ليبيا

اختتمت لجنة المسار الدستوري الليبي الجولة الثالثة من اجتماعاتها في القاهرة، فجر الإثنين، بحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.

وانطلقت اجتماعات الجولة الثالثة لاجتماعات المسار الدستوري الليبي، منذ 12 يونيو، باستضافة كريمة من حكومة جمهورية مصر العربية، وبحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، وذلك بمشاركة وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لبحث سبل التوافق على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

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بقلم حسام حربى