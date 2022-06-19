استعدادات «القاهرة» لامتحانات الثانوية العامة.. تنطلق غدا الإثنين

تلقى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تقريرًا من مديرية التعليم بالقاهرة، بشأن آخر استعدادات مدارس القاهرة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، وجاهزية مقار اللجان الامتحانية، حيث تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية العامة غدا الاثنين، وتم تجهيز الاستراحات واللجان وتوفير المتطلبات من مراوح مع التأكد من عملها بكفاءة وأعمال الصيانة ومناسبة الأثاث للمرحلة العمرية لطلبة الثانوية، واتباع الإجراءات الوقائية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات، مع توفير المناخ الهادئ والأمن خلال فترة أداء الأمتحانات.

استعدادات امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة

وأشار محمد عطية، مديرمديرية التعليم بالقاهرة، إلى الانتهاء من استعدادات امتحانات الثانوية العامة، والتركيز على عدة خطوات ونقاط عدة نمنها:

- سرعة تسكين رؤساء اللجان.

- سرعة استلام ورق استكمال كتيب المفاهيم، ويسلم يوما بيوم لرؤساء اللجان وفق المادة المقرر الامتحان فيها.

- استمرار غلق صفحات المدارس والنشر على الصفحة الرسمية للإدارة ومراجعتها.

- توفير كافة مستلزمات رؤساء اللجان.

- تواجد سيارات الإدارات بالمطبعة في تمام السادسة مساء.

- إرسال بيان بالمدارس المرشحة للزيارة.

- تسليم كتيب المفاهيم والذي تم استلامه من مخازن المديرية، لرؤساء اللجان، وفق الإحصاءات بدقة بالغة، ليتم تسليمه للطلبة قبل الامتحان، ويوقع الطالب على استلامه، حيث يتم استرداده في نهاية كل امتحان وحفظه بكنترول اللجنة.

- التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة في كتيب المفاهيم، وغير مسموح للطالب نهائيا الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة، وإذا حدث ذلك يتم تحرير محضر للطالب ويعامل معاملة الهروب بورقة الامتحان، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويقترن إخلاء طرف رؤساء اللجان بتسليم كتيبات المفاهيم كاملة.

امتحانات الدور الثاني للصفين الثاني والثالث الثانوي

وفيما يتعلق بضوابط امتحان الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي العام بالقاهرة للعام الحالي 2022/2021، فتشمل الآتي:

- إلزام الطالب الحاصل على درجة أقل من 50%؜ في أي مادة، بأداء امتحان الدور الثاني في هذه المواد مهما كان عددها.

- تُعقد الامتحانات ورقية في مقرر الفصل الدراسي الثاني فقط.

- النجاح في امتحان الدور الثاني يقتضي الحصول على 50% فأكثر في هذا الامتحان.

- تبدأ الامتحانات عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وتتولى الإدارة إعداد جدول الامتحانات ويتم الإعلان عنه بالمدارس.

- تُعقد الامتحانات بمقر المدارس الإعدادية أو الثانوية التي لا تستخدم كمقار لجان لامتحانات الثانوية العامة.

- الامتحان موحد على مستوى الإدارة، وتوضع الأسئلة عن طريق موجه أول المادة بكل إدارة، على أن تتولى الإدارة تشكيل لجان لتقدير الدرجات وتعلن النتيجة بكل مدرسة فور الانتهاء منها.

- الموجه الأول من وضع الأسئلة الامتحانية إلى واختيار المصححين وحتي إعلان النتيجة