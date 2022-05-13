رئيسة وزراء تونس: السوق المصري مهم.. وتبادل الخبرات يحمي أمننا الغذائي

أشادت نجلاء بودن، رئيسة الوزراء التونسية، بالحركة الثقافية بين مصر وتونس ونسق تبادل الزيارات في المجال الثقافي بين البلدين، بمناسبة السنة الثقافية التونسية المصرية سنة 2021 و2022، التي شهدت زخما ثقافيا في كل مجالات الإبداع والثقافة، بما يدل على أهمية الموروث الحضاري والثقافي المشترك للبلدين والشعبين الشقيقي: «إن شاء الله السنة المقبلة 2022-2023، ستكون سنة التعاون والتبادل الاقتصادي الجدي».

تذليل صعوبات التبادل التجاري

أضافت نجلاء بودن، خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: «أكدنا خلال مباحثتنا مع الجانب المصري، على أهمية السوق المصرية بالنسبة لبلادنا، وجددنا حرصنا المشترك على تذليل كل الصعوبات التي تعترض التبادل التجاري بين بلدينا، وتعيق انسيابية دخول السلع والمنتجات للأسواق، بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويحفظ مصالح المتعاملين الاقتصاديين من الجانبين».

واصلت: «أكدنا كذلك على أهمية الدور الذي يطلع به القطاع الخاص في المجال الاقتصادي والاستثماري، والذي نعول على أن يكون قاطرة دفع باتجاه تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وخلق مواطن شغل في البلدين، من خلال توسيع وتنويع مجالات التعاون والانفتاح على قطاعات واعدة ومستقبلية».

تبادل الخبرات لمواجهة الأزمات العالمية

أوضحت رئيسة الوزراء التونسية، أنه «جرى التأكيد خلال المباحثات على أن الظرف العالمي الراهن، والأزمات التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية، والتحديات المشتركة الماثلة أمام البلدين بتأمين واردتهما من الحبوب ومشتقاتها، تستوجب العمل سويا للاستفادة من خبرات كلا البلدين، سواء في استكشاف أسواق جديدة، أو عمليات تخزين هذه المنتجات، للحفاظ على أمننا الغذائي».

وتابعت: «سجلنا بارتياح تطابق وتقارب وجهات النظر كلا البلدين، بخصوص القضابا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدنا على أهمية تعزيز سنة التشاور والتبادل والرؤى بما يساهم في مزيد تنسيق المواقف بشأنها».