الدولار الأمريكي يتخلى عن بعض مكاسبه.. كم سعره اليوم؟

سجل مؤشر الدولار الأمريكي تراجعًا ليصل إلى مستوى 104.4 نقطة بنهاية تداولاته أمس الأحد، متخليا بذلك عن بعض مكاسبه التي حققها خلال الجلسة السابقة.

ووفقا للبيانات الاقتصادية من «تريدينج إيكونوميكس»، فإنَّ مؤشر الدولار الأمريكي رغم تراجعه عن مستويات الأسبوع الماضي، إلا أنَّه لا يزال قريبًا من أعلى مستوى سجله خلال الـ20 عامًا الأخيرة، بفضل استمرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.

الاحتياطي الفيدرالي يرفع الفائدة على الدولار

يشار إلى أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة خلال آخر اجتماعاته مساء الأربعاء الماضي، بنحو 75 نقطة أساس دفعه واحدة، يعد زيادة قياسيه تحدث لأول مرة منذ عام 1994، أي ما يقرب من 3 عقود.

وصرح محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والير، يوم السبت، أنَّه سيدعم زيادة أخرى لأسعار الفائدة على الدولار بنفس المقدار في اجتماع البنك المقبل في يوليو 2022، بشرط أن تعكس البيانات الاقتصادية ما هو متوقع.

ووفقا لتحذيرات لوريتا ميستر، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند يوم الأحد، فإنَّ هناك خطرًا محتملًا لحدوث ركودًا اقتصاديًا في الولايات المتحدة آخذ في الازدياد، وأن الأمر سيستغرق عدة سنوات للعودة إلى مستهدف التضخم البالغ 2%.

تداول الدولار عند 105.72 بنهاية الربع الثاني من 2022

وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوياته على الإطلاق، في فبراير عام 1985 عند 164.72، ومن المتوقع أن يتم تداول العملة الأمريكية عند 105.72 بنهاية الربع الثاني من 2022، مع تفاؤل بوصوله إلى مستوى 108.83 خلال عام، وفقا لتوقعات المحللين في «تريدنج إيكونوميكس».