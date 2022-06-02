«المركزي»: أسعار الذهب العالمية تواصل الارتفاع أمام تراجع الدولار

سجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا بنسبة 0.39% خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 27 مايو 2022، ليصل سعر الأوقية بالبورصات إلى 1,853.72 دولار، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

أسعار الذهب العالمية تواصل مكاسبها للأسبوع الثاني

وأضاف البنك المركزي في نشرته الأسبوعية عن أداء الأسواق العالمية، أنَّ سعر جرام الذهب يواصل صعوده للأسبوع الثاني على التوالي، محققًا مكاسبه على خلفية تراجع الدولار الأمريكي.

وأوضحت النشرة، أنَّ صدور أرقام مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ألقى بظلاله على العملة الأمريكية، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى افتراض أن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى التخفيف من حدة سياسته النقدية التشددية.

أسعار النفط العالمية: خام برنت يقفز 6.11%

وبحسب تقرير البنك المركزي المصري، فإنَّ أسعار خام برنت قفزت لأعلى مستوياتها خلال شهرين، بصعود 6.11%، لتسجل 119.43 دولار للبرميل.

فيما أرجع «المركزي» ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى ضعف المعروض وتوقعات بارتفاع الطلب مع اقتراب موسم التنقل الصيفي في الولايات المتحدة.

وعلى جانب العرض، أعلنت وكالة معلومات الطاقة عن انخفاض بمقدار 1 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في 20 مايو، وهو ما جاء أعلى من التوقعات بمقدار تراجع 0.737 مليون برميل فقط.

أرامكو: لا نستطيع رفع الإنتاجية أسرع مما تم الاتفاق عليه

وصرح أمين نصار، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أن أكبر شركة بترول في العالم لا تستطيع زيادة الإنتاج بشكل أسرع مما وعدت به، وسط بذل الولايات المتحدة لمجهودات للتوصل إلى إتفاق مع السعودية.

وبنهاية الفترة المشار إليها، حثت مجموعة السبع الكبرى منظمة «أوبك+» على إعادة النظر في مخططاتها بزيادة الإنتاج، وذلك قبيل اجتماعها المزمع عقده خلال أسبوع، بحسب البنك المركزي المصري.

وكانت مجموعة «السبع الكبرى» توجهت بخطاب إلى الاتحاد الأوروبي، أشارت فيه إلى حتمية تقليل الاعتماد على واردات النفط الروسي، نظرًا لموقف دولة المجر الرافض لفرض عقوبات على روسيا نتيجة اعتمادها على مصادر الطاقة الواردة من روسيا، مشددين على أهمية زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي المسال، لتفادي حدوث توقف بإمدادات الغاز.