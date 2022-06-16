اعرف حالة الطقس غدا الجمعة 17-6-2022.. ارتفاع الحرارة بالقاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، غدا الجمعة 17-6- 2022، إذ تستمر الأجواء الحارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء .

حالة الطقس غدا الجمعة

وذكرت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر التابعة لهيئة الأرصاد الجوية في بيانهًا، أن حالة الطقس غدا معتدلة على كافة الأنحاء، وستكون حارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية للبلاد، فيما سيكون مائلًا للحرارة على السواحل الغربية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارًا، معتدل ليلًا على كافة الأنحاء.

وبالنسبة للظواهر الجوية التي تشهدها البلاد خلال الغد، فسيكون هناك نشاطا للرياح، مع أجواء مشمسة على كافة الأنحاء وظهور شبورة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية.

حالة البحر وارتفاع الأمواج

وكشفت الأرصاد أن حالة البحر الأبيض المتوسط سيكون نشاط الرياح بها بين خفيف لمعتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 مترًا، أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح بين معتدلة إلى مضطربة وتتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 2 إلى 2.5 متر، أما عن اتجاه الرياح فستكون شمالية غربية في البحرين.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

بحسب البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ قليل، جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا على مختلف محافظات الجمهورية، والتي استقرت عند نفس معدلات أمس للصغرى والعظمى لأغلب الأنحاء، فيما عدا بعض المحافظات التي انخفضت الصغرى فيها بمقدار درجة واحدة منها بورسعيد والمنصورة، وارتفعت الصغرى بمقدار درجة واحدة أيضًا في كل من محافظتي الأقصر وأسوان، لتسجلا 41 بدلا من 40، كما يلي:

القاهرة 34 23

الإسكندرية 28 22

وادي النطرون 34 22

طنطا 34 21

شبين الكوم 34 22

دمنهور 32 21

بلطيم 28 21

مطروح 29 21

السلوم 30 21

سيوة 34 21

بورسعيد 30 22

دمياط 29 22

الزقازيق 34 22

المنصورة 34 22

الإسماعيلية 34 23

السويس 34 23

العريش 29 21

رفح 29 20

رأس سدر 37 17

نخل 37 25

نويبع 37 25

طابا 35 24

كاترين 30 17

الطور 36 24

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 37 26

مرسى علم 38 26

الفيوم 35 24

بني سويف 35 24

المنيا 36 24

أسيوط 36 25

سوهاج 37 25

قنا 38 25

الأقصر 40 26

أسوان 41 26

إدفو 40 27

أبو سمبل 39 27

الوادي الجديد 39 26

شلاتين 35 24

أبو رماد 34 24

حلايب 32 22

رأس حدربة 31 22