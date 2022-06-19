تعرف على حالة الطقس غدا الاثنين 20-6-2022.. شبورة وارتفاع في الأمواج

كشف خبراء الرصد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين 20 يونيو الجاري، فضلا عن درجات الحرارة، إذ تشهد البلاد طقس مستقر نسبيا لا يختلف كثيرا عن الأيام السابقة حيث تسجل مناطق كل من أسوان وإدفو والأقصر درجات الحرارة تصل لـ42 درجة مئوية.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع أن يستمر طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما ساعات الليل فتشهد أجواء معتدلة على كافة مناطق الجمهورية.

حالة الطقس غدًا الاثنين

وأكدت الهيئة، أن البلاد ستشهد غدا شبورة وأجواء مشمسة، فضلا عن نشاط رياح أحيانا مساء على القاهرة الكبرى والوجة البحري، وتختفي الشبورة على مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب وشمال الصعيد وكذلك السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء.

حالة البحر وارتفاع الأمواج

وكشفت الأرصاد أن حالة البحر الأبيض المتوسط سيكون نشاط الرياح خفيفة لمعتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح بين معتدلة إلى مضطربة ويتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 2 إلى 3 أمتار، أما عن اتجاه الرياح فستكون شمالية غربية في البحرين.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وبشأن درجات الحرارة المتوقعة على كل مناطق ومحافظات الجمهورية فجاءت تفاصيلها وفق بيان هيئة الأرصاد على النحو التالي:

القاهرة 34 - 22، الإسكندرية 29 - 22، وادي النطرون 34 - 23، طنطا 34 - 23، شبين الكوم 34 - 23، دمنهور 32 - 22، بلطيم 29- 22، مطروح 28- 21، السلوم 30- 21، سيوة 35 - 20، بورسعيد 29 - 22، دمياط 29- 22، الزقازيق 34 - 23، المنصورة 34 - 23، الإسماعيلية 35 - 22، السويس 34 - 22، العريش 28- 21، رفح 28- 21.

وسجلت درجات الحرارة في كل من رأس سدر 32- 24، نخل 34 - 21، نويبع 36- 25، طابا 34- 25، كاترين 33- 18، الطور 36 - 25، شرم الشيخ 36- 28، الغردقة 36- 27، مرسى علم 37- 26، الفيوم 34- 22، بني سويف 34- 22، المنيا 34- 21، أسيوط 35- 22، سوهاج 38- 23، قنا 41- 26، الأقصر 42- 26، أسوان 42- 27، إدفو 42- 27، أبو سمبل 41- 28، الوادي الجديد 39 - 26، شلاتين 38- 25، أبو رماد 37- 2، حلايب 34- 27، ورأس حدربة 34- 28.