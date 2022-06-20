«التعليم» تنفي مزاعم تسريب امتحان التربية الوطنية للثانوية العامة 2022

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تسريب امتحان التربية الوطنية، لطلاب الثانوية العامة 2022 اليوم في الساعة الحادية عشر ظهراً، مؤكدا عدم صحة ما يتم تداوله عبر «جروبات الغش»، بشأن تسريب أسئلة الامتحان قبل بدء الوقت الأصلي.

لا صحة لتسريب امتحان التربية الوطنية

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الأسئلة المتداولة قبل بدء الامتحان لا علاقة لها بامتحان التربية الوطنية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة للشعبتين مؤكداً أنّ امتحانات الثانوية العامة لا يمكن تسريبها بأي شكل أو فتح الصناديق الخاصة بالأسئلة قبل الموعد المحدد.

صناديق الأسئلة تخضع لتأمين مُشدد من الجهات الأمنية

وأضاف المصدر، أن صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، تخضع لتأمين مشدد من أجهزة أمنية، ويستحيل تسريب الامتحانات، كما أنّ الامتحانات يتم طباعتها بمطبعة سرية، فمن المستحيل تسريب الامتحان.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتلعيم الفني، إن امتحانات نهاية العام لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022 بدأت اليوم بامتحان مادة التربية الدينية، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 707 ألف و992 طالب وطالبة، منهم 268 ألف و897 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، و338 ألف و882 طالب وطالبة بالشعبة العلمية «علوم»، و100 ألف و213 طالب وطالبة بالشعبة العلمية «رياضيات».

ويبدأ امتحان التربية الوطنية في الساعة الحادية عشر ظهراً ويستمر لمدة ساعة ونصف وفقا للجدول المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لحماية الطلاب والمعلمين من فيروس كورونا المستجد.