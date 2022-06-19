وزير التعليم يشرح قرار تعديل نتائج امتحانات أولى وثانية ثانوي

قدم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، شرحا تفصيليا لقرار تعديل نتائج امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والخاص بمنح الطلاب الذين واجتهم مشكلات تقنية في الامتحانات، ولم يتم تسجيل محضر لهم «اجتياز»: قائلا: «الخطاب كله يعود على عدد من الطلاب المحجوبة نتيجتهم، لأسباب اقتضت مراجعات فنية وقانونية، وعددهم أقل من 20 ألف طالب، وعند انتهاء المراجعات فإن هذا الخطاب الداخلي، يشرح لموظفي الوزارة في الميدان كيفية التعامل مع هذه المجموعة فقط».

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أضاف «شوقي» في تصريحات له على جروب «تعليمنا الجديد»، عبر تطبيق «واتس آب»، أنه لا يوجد شيء اسمه من لم يحصل على درجات النجاح، سيتم نجاحه كما فهم البعض أو اراد أن يفهم ذلك، مؤكداً أن هذه خطابات داخلية تماما وصياغتها مفهومة لدى مجموعة الاحصاء ولا تستهدف أحدا من غير المختصين.

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يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أكدت أن الطلاب الذين حدثت لهم مشكلات تقنيه أثناء تأديتهم الامتحانات الإلكترونية ولم يسجل لهم محاضر على التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك، أو الحاصلين على درجات أقل من درجات النجاح أو المحجوب نتيجتهم، تكون نتيجتهم «اجتاز» في تلك المواد

وتقوم المدرسة بإعداد واعتماد تقرير في مجمع عن هذه الحالات وتسليمه إلى إدارة شئون الطلاب بالإدارة التعليمية، والطلاب الذين تأكد لدى المدرسة غيابهم في مادة أو أكثر، ولم يسجل لهم محضر غياب من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك، والمحجوب نتيجتهم تكون نتيجتهم غائب وبالنسبة للطلاب المسجل لهم محاضر غياب في بعض المواد عن طريق الخطأ، من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك يتم مخاطبة الإدارة العامة لنظم المعلومات بديوان عام الوزارة بخطاب رسمي لتعديل النتيجة واستيفاء درجات الطلاب في هذه المواد.