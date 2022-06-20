عاجل| تداول أسئلة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة.. و«التعليم» تحقق

تداولت جروبات الغش الإلكتروني على تطبيق تليجرام، أجزاء من أسئلة زعمت أنها أسئلة امتحان التربية الدينية، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2022 الشعبتين الآن باللجان الامتحانية، بعد دقائق من بدء الوقت الأصلي للامتحان.

عمليات التعليم تتابع الأسئلة المتداولة

وقال مصدر مسؤول بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن غرفة العمليات تتابع الأسئلة المتداولة على صفحات الغش للتأكد من صحتها وما إذا كان هي نفس الأسئلة الموجودة مع الطلاب في اللجان الامتحانية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه في حال التأكد من الأسئلة سيتم الوصول إلى الطلاب الغشاشين الذين قاموا بتصوير أسئلة الامتحان ونشرها على صفحات الغش، وتطبيق أقصى عقوبة عليهم وفقاً لقانون مكافحة الإخلال بالامتحانات والتي تصل إلى الحبس.