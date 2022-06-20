المشدد 10 سنوات للمتهم بهتك عرض طفلة في حلوان.. أوهمها بالزواج وهددها

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم بهتك عرض طفلة في حلوان، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولي ومصطفى حسن أبو قورة وأمانة سر محمد طه وعبدالمسيح فل.

المتهم واقع المجني عليها بغير رضاها

جاء في أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم بهتك عرض طفلة حلوان بمحافظة القاهرة، وإحالته إلى محكمة الجنايات، أن المجني عليها، كانت طفلة لم تبلغ 18 عاما، وقت ارتكاب جريمة مواقعتها جنسيا بغير رضاها عام 2020، موضحة أن المتهم هتك عرضها بعد أن أوهمها بحبه ورغبته في الزواج منها، فبادلته ذلك.

وأشارا إلى أن الفتاة لم تكن تعلم بنواياه الشيطانية فسقطت ببراءتها، بأن اعتاد كشف عورتها المصونة المحمية قانونا وإقامة علاقة جنسية معها، وهدد المجني عليها بإفشاء أمور مخلة بالشرف لها، ولما كان ذلك التهديد مصحوبا بطلب، إقامة علاقتهما غير الشرعية.

تحريات المباحث تؤكد صحة هتك العرض

ذكرت تحريات المباحث، التي أجراها نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة حلوان، بأن تحرياته توصلت إلى صحة الواقعة، كما جاء بأقوال المجني عليها، وعزا قصد المتهم مواقعتها جنسيا كرها، وتضمنت ملاحظات النيابة العامة في القضية، أن المتهم أقر بالتحقيقات ارتكابه الجريمة.