تأجيل محاكمة المتهمين بقتل والد طالبة تشاجرت مع زميلتها لجلسة 19 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة محاكمة 3 أشقاء وصديقهم، بتهمة قتل والد طالبة تشاجرت مع زميلتها في دار السلام، لجلسة 19 سبتمبر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حامد راشد، ومحمد الشرقاوي، وسالي الصعيدي.

وجاء في أوراق القضية، أن المتهمين قتلوا أحد الأشخاص «والد طالبة»، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «سنجة، عصا وشوم»، وتربصوا به بمحيط مسكنه وما إن ظفروا به حتى انقض عليه المتهمان الأول والثاني وكالا له عددا من الضربات حال تواجد المتهم الثالث بمسرح الواقعة للشد من أزرهم، محدثين به الإصابات التي أودت بحياته والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

كما قامت المتهمة الرابعة، ربة منزل وشقيقة المتهمين الأول والثاني بالاشتراك مع باقي المتهمين بطريق التحريض في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق، بأن حرضتهم على قتل المجني عليه إثر خلاف سابق بينهم وتمت الجريمة بناء على هذا التحريض.

وأوضحت تحريات معاون مباحث قسم شرطة دار السلام أن المتهمين من الأول حتى الثالث تربصوا بالمجني عليه قاصدين قتله بتحريض من المتهمة الرابعة، إثر خلاف بينهم لحدوث مشاجرة بين الطالبة ابنة المجني عليه وزميلتها بذات المدرسة، ما أدى لنشوب مشاجرة أخرى بين المجني عليه ووالد الطالبة، قامت على إثرها المتهمة الرابعة باستدعاء شقيقيها وقاموا بالتعدي على المجني عليه وأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.