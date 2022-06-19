مشاجرة بين سائقين تنتهي بمقتل أحدهما للخلاف على أولوية المرور بالدقهلية

لقي سائق بمحافظة الدقهلية اليوم مصرعه طعنا على يد سائق «توك توك» إثر نشوب مشاجرة بينهما للخلاف على أولوية المرور، ما تسبب في إصابة الأول مقيم في قرية الدراكسة التابعة لمركز منية النصر ‏بإصابات بالغة أودت بحياته في الحال، وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

مشاجرة ومقتل سائق

وتبلغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة بمدينة منية النصر بين سائق سيارة نصف نقل وسائق توك توك نتج عنها مصرع الأول.

طرفا المشاجرة

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بمدينة منيه النصر بين كل من علي حافظ السيد علي، 42 عاما، طرف أول، ومقيم قرية الدراكسة سائق سيارة نصف نقل، وإبراهيم .ع .ا، 29 عاما، سائق توك توك نتيجة الخلاف بينهما على أسبقية المرور، ما أدى لوفاة الأول في الحال إثر طعنة بالصدر.

القبض على المتهم

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم فيما جرى نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان الصفة التشريحية للمتوفي وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وفي حادث آخر، أقدم شخص على قتل ابنته الطفلة، البالغة من العمر 14 سنة، خنقا حتى الموت، في إحدى القرى بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، مدعيا أنه ارتكب جريمته لشكه في سلوك ابنته، وقام بتهديد أهالي القرية، ممسكا بسلاح أبيض «سكين»، حتى تم استدعاء الشرطة، التي ألقت القبض عليه.