إصابة سائق بطلق ناري في مشاجرة لخلافات الجيرة بسوهاج

أصيب شاب من مركز جرجا بمحافظة سوهاج بطلق ناري، إثر مشادة مع آخر لخلافات الجيرة، ونُقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه.

طلق ناري في الساق

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد تلقي إخطار من مركز شرطة جرجا بوصول المدعو «جمال م ا ر»، 36 عاما، سائق، إلى مستشفي جرجا العام مصاباً بطلق ناري بالساق اليمنى، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه.

خلافات الجيرة وراء المشاجرة

وبسؤال المصاب، أفاد باتهام المدعو «أحمد ع ي»، 30 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية بمركز جرجا في محافظة سوهاج، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، ما أسفر عن إصابته بسبب خلافات الجيرة، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، هو عبارة عن فرد روسي محلي الصنع، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لخلافات الجيرة بينه وبين المصاب، َوالتي امتدت لسنوات منذ والديهما، لكنها تفاقمت منذ شهور نتيجة مشادات الأطفال.

وحُرّز السلاح المستخدم، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.