إصابة سائق بكسر بالجمجمة في مشاجرة لخلافات المصاهرة بسوهاج

شهد مركز ومدينة سوهاج، في أول ساعات اليوم، مشاجرة بين أربعة أشخاص، بينهم أشقاء، بسبب خلافات المصاهرة، وأصيب أحدهم بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، ونُقل لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه.

الإخطار الأمني وبلاغ بالحادث

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقي إخطارا من مركز شرطة سوهاج بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة مركز سوهاج.

وعلى الفور، انتقلت وحدة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وتبين أن المشاجرة بين طرف أول ضم «محمد ك ع ع»، 31 عاما، سائق، ومصاب باشتباه في كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، ونُقل لمستشفى سوهاج الجامعي، وشقيقه «أحمد ك ع ع»، 33 عاما، سائق، وبين طرف ثان ضم «محمد م ع»، 27 عاما، عامل، وشقيقه «السيد م ع»، 21 عاما، عامل، والطرفان يقيمان بذات الناحية بمركز ومدينة سوهاج.

خلافات المصاهرة

وضُبط طرفا المشاجرة، وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، واتهم الأول من الطرف الأول الطرف الثاني بإحداث إصابته المشار إليها، وذلك بسبب خلافات المصاهرة بينهما، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.