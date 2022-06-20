تأجيل محاكمة متهم بالتسبب في مقتل طفل حرقا في دار السلام لـ17 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة متهم بإشعال النيران في شقة سكنية، والتسبب في وفاة طفل، بسبب خلافات سابقة في دار السلام، لجلسة 17 سبتمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حامد محمد ومحمد أحمد بسيوني وسالي عمرو أمين الصعيدي، وأمانة سر طارق فتحي والسيد حسن.

وأسندت النيابة للمتهم تهمة وضع النار عمدا داخل شقة سكنية خاصة بالمجني عليه، بأن سكب مادة سريعة الاشتعال «مادة الجازولين»، حتي أيقن وصولها إلى أرضية الشقة فأشعل النيران بها مستخدما ولاعته الخاصة، وقد نشأ عن هذا الحريق وفاة الطفل المجني عليه، والذي كان متواجدا بالشقة أثناء اشتعال النار.