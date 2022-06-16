حمو بيكا: الطيارة فاتتني في أمستردام بسبب تعليمي.. ووقفت أكلم نفسي

علّق مغني المهرجانات، حمو بيكا، على تصريحاته بشأن نصائحه لطلاب الثانوية العامة وأهمية التعليم، قائلا: «الكلام الحلو ده بسبب اللي أنا شوفته، حصل معايا موقف إني سافرت أمستردام وعشان تعليمي معرفتش أطلع المطار ومعرفتش أكلم حد، وبقيت واقف بكلم نفسي».

وقفت أكلم نفسي في المطار والطيارة فاتتني

وأضاف حمو بيكا، خلال تصريحات تلفزيونية: «لو كنت متعلم مكنتش هحتاج لحد ولا كانت طيارتي فاتتني، كله كان بيتكلم بالإنجليزي وأنا مش عارف لا أقرا ولا أكتب وبقيت واقف كأني أطرش وأعمى ومش عارف أكلم حد».

وأكد أن التعليم فوق أي شيء وكل شيء، «أنا نجحت بس من غير علامي، ولا عمل معايا أي حاجة، لما كنت رايح أمستردام كان عندي حفلة هناك، مكنش معايا حد ساعتها، ولا كنت عارف أقرا ولا أعمل حاجة، وراحت عليا الطيارة، وساعتها صعبت عليا نفسي».

وأوضح أن التعليم مفيد لصاحبه: «العلم بيفيد الشخص بحاجات كتيرة، كفاية يكون معاك شهادة بدل ما حد يضحك عليك، ونجاحك مع علامك حاجة كويسة، التعليم هو كل حاجة حلوة في الحياة، وهو الحياة الجميلة».

حمو بيكا: قاعد في دبي من شهر

وأشار إلى أنه تعرض للنصب بسبب عدم تعليمه، «اتضحك عليا كتير، وأنا مش بعرف أقرا ولا أكتب، وفات الأوان خلاص عشان أتعلم، مفيش وقت دلوقتي أنا في دبي، وبشوف مدرسة أتعلم فيها».

وأفاد بأنه غير موجود في مصر منذ شهر، «أنا في دبي بقالي شهر، أنا نفسي أنزل مصر وأشتغل مش عارف، عشان قاعد في دبي وشغال، وحشتني مصر طبعا».

وعن نيته تقديم التماس لنقابة الموسيقيين لعودته للغناء، قال: «مش عارف لحد دلوقتي، أنا كده كده بعاني من 5 أو 6 سنين، ومش عارف أي حاجة».