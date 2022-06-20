 التمريض تكشف شروط وقواعد القبول بمعاهد الرعاية الفنية.. تعرف عليها

كشفت الدكتور كوثر محمود نقيب التمريض، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على التمريض، عن شروط وقواعد القبول بمعاهد الرعاية الفنية للتمريض التابعة لهيئة الرعاية الصحية للعام الدراسي 2022/2023.

شروط التقدم لمعاهد التمريض

وأوضحت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، أن مدة الدراسة بالمعاهد خمس سنوات دراسية، لافته إلى ضرورة أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك، مع ضرورة الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في نفس عام التقدم.

وأوضحت أن القبول بمعاهد الرعاية الفنية للتمريض يتم طبقا لأعلي المجاميع المتقدمة وتحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق، لافته إلى أن الاعداد المقبولة بالفصل الواحد تتراوح بين 25 و30 طالبًا وطالبة، على أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسي حيث يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حده حرصا على مبدأ التوطين.

ضرورة اجتياز الاختبارات المقررة

وأضافت، أن من بين الشروط أيضاً ألا يقل السن في بداية العام الدراسي عن أربعة عشر عاما وستة أشهر، وألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة، مع عدم النقل من محافظة لأخرى.

وأشارت إلى ضرورة اجتياز اختبارات الإملاء في اللغة العربية واللغة الانجليزية والحاسب الآلي، لافتة إلى توقيع الكشف الطبي على المتقدمين بواسطة اللجان الطبية بالهيئة العامة للرعاية الصحية.

ولفتت إلى أن المتقدمين للالتحاق بمعاهد الرعاية الفنية للتمريض يخضعون لاختبار كشف الهيئة والذي يتضمن الاختبار الشخصي واختبار القدرات، بالإضافة إلى الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية، واختبارات قوة الملاحظة، واللباقة في الحديث، وسرعة الاستجابة، ورد الفعل، ومهارات التواصل، والمعلومات العامة، والخلو من العيوب الخلقية، وحسن المظهر، وسلامة النطق، والتناسق بين الطول والوزن.

الاقرارات المطلوبة للالتحاق بمعاهد الرعاية الفنية للتمريض

وأوضحت أنه حال اجتياز المتقدمين الاختبارات السابقة يتم توقيع إقرار علي ولي الامر بأن الطالب الطالبة لا يعتبر مقبول إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة، وتعهد الطالب وولي الامر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده وزارة الصحة والسكان، وعدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة.

وتابعت أنه يتم توقيع إقرارا بعدم النقل من معهد لأخر أثناء فترة الدراسة حيث يتم النقل خلال فترة الإجازة الصيفية ونجاح الطالب أو الطالبة ويشترط النقل لمعاهد رعاية الفنية للتمريض التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، لافته إلى أنه في حال طلب النقل لجهة أخري يتم دفع المصاريف الدراسية للخمس سنوات كاملة.

وأضافت المشرف العام على التمريض، إنه يتم توقيع إقرار بحضور كورس اللغة الانجليزية وإحضار ما يثبت ذلك قبل استلام أصل الملف.