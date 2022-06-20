لو عندك مشكلة في اللجنة.. طرق الإبلاغ عن شكاوى الثانوية العامة 2022

انطلقت صباح اليوم الاثنين الموافق 20 يونيو الجاري امتحان التربية الدينية، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2022 الشعبتين في تمام الساعة التاسعة صباحًا، لأداء أولى امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، التي تليها مادة التربية الوطنية في تمام الساعة الحادية عشرة ويستمر لمدة ساعة ونصف.

وشهدت السنوات الماضية بعض الشكاوى من طلاب الثانوية العامة 2022، الخاصة بسير العملية كالتي تتعلق باللجان أو المراقبين وغيره، وهو ما يدفعهم للبحث عن كيفية تقديم شكواهم إلى وزارة التربية والتعليم للبت في أمرها.

طريقة تقديم شكوى بامتحانات الثانوية العامة

وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإنه يحق للطلاب تقديم شكواهم من خلال قنوات خصصتها الوزارة لسماع الشكاوى، من بينها الرابط الخاص بالإبلاغ عن شكاوى امتحانات الثانوية العامة، الذي يمكن الدخول من خلاله من هنـــا.

ووفق صفحة الشكاوى التي نوهت عنها الوزارة، فكل ما يحتاج إليه الطالب لتسجيل شكواه، هو إدخال كود الطالب ورقم الجلوس، بعد ذلك سيتمّ كتابة الشكوى، وستظهر في النهاية رقم يجب الاحتفاظ به، للاستعلام عن موقف الشكوى فيما بعد.

ولم تعتمد التعليم على الموقع الإلكتروني فقط، بل هناك طريقة أخرى لإرسال شكوى عبر تطبيق واتس آب على الرقم 01148970610.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

بدأت الامتحانات اليوم الاثنين 20 يونيو بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، الثلاثاء 21 يونيو امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء، الأحد 26 يونيو امتحان مادة اللغة العربية، الثلاثاء 28 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، الأحد 3 يوليو امتحان مادة الكيمياء لشعبة العلوم والرياضيات ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، الثلاثاء 5 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية لشعبة رياضة.

ويؤدي الطلاب يوم الخميس 7 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين، وكذلك الخميس 14 يوليو امتحان مادة الفيزياء للعلوم والرياضيات والتاريخ للشعبة الأدبية، الأحد 17 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» وعلم النفس والاجتماع، الثلاثاء 19 يوليو امتحان مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية»، وأخيرا الخميس 21 يوليو امتحان مادة الأحياء لشعبة علوم والرياضيات التطبيقية والفلسفة والمنطق.