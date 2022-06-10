إجراءات تأجيل امتحان الثانوية العامة 2022 خطوة بخطوة.. اعرف آخر موعد

إجراءات تأجيل امتحان الثانوية العامة 2022 تهم 750 ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة يؤدون الامتحان خلال الشهر الجاري ورقيا بنظام البابل شيت أي أسئلة موضوعية فقط في الامتحانات دون أي أسئلة مقالية، ويتم التصحيح إلكترونياً دون تدخل العنصر البشري لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، فضلاً عن عقد الامتحانات في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً ضد كورونا، إلا أن احتمالية المرض ممكنة فحدد وزارة التربية والتعليم إجراءات تأجيل امتحان الثانوية العامة 2022، فما هي؟

إجراءات تأجيل امتحان الثانوية العامة 2022 حددتها وزارة التربية والتعليم، وأرسلت بشأنها خطاب رسمي، لجميع المديريات والإدارات التعليمية للتنبيه بشأنها على الطلاب، والالتزام بالمواعيد المحددة لاستيفاء الأوراق المطلوبة للتأجيل، لأن تأجيل الامتحانات يكون بالدرجة الفعلية.

إجراءات تأجيل امتحان الثانوية العامة 2022

- في حالة حدوث عذر مرضي للطالب يمنعه عن أداء الامتحان في الدور الأول وحتى يمكنه أداء امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية.

- العرض على اللجنة الطبية العامة بالمديرية فور حدوث العذر المرضي والتي تقوم بعرضها على الإدارة المركزية للجان الطبية التابعة للمديرية.

- التقدم بالمستندات للإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتي تقوم بعرضها على إدارة شئون الطلبة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة ولا تقبل طلبات بالوزارة من أولياء الأمور على أن يكون تقديم المستندات إلى الوزارة في موعد أقصاه أٍبوه من تاريخ الغياب.

- وتشمل المستندات خطاب من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب موجه إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة وموافقة الإدارة المركزية للجان الطبية على تأجيل الامتحان للدور الثاني لظروفه المرضية.

- صورة من رقم الجلوس وبيان غياب للطالب من رئيس اللجنة أو لجنة النظام والمراقبة التابع له الطالب موضح به المادة واليوم مختوم بختم رئيس اللجنة.

- وفي حالة حدوث عذر مرضي مفاجئ للطالب أثناء تأدية الامتحان مما يحون دون استمراره في أداء هذا الامتحان يجب على رئيس اللجنة وطبيب اللجنة أو الزائرة الصحية نقل الطالب بسيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى حكومي لتقرير حالة الطالب المرضية وعلى ولي الأمر تقديم المستندات للإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتي تقوم برفعها للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة وتشمل المستندات الآتي:

المستندات المطلوبة للتأجيل

* تقرير من طبيب ورئيس اللجنة بحالة الطالب المرضية.

* إفادة معتمدة من لجنة النظام والمراقبة.

* محضر إثبات حالة.

* صورة استمارة «6 د» معتمدة من لجنة النظام والمراقبة لإثبات ما حدث للطالب أثناء تأدية الامتحان.

ونوهت الوزارة إلى أن آخر موعد لتلقي هذه المستندات هو أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة وموافتاها بكشف بأسماء الطلاب الذين تقدموا لتأجيل الامتحان للدور الثاني موضحاً به المادة المراد أداء الامتحان فيها بالدور الثاني بالدرجات الفعلية وبسبب التأجيل لتسهل مهام العمل مع لجان النظام والمراقبة لكل طالب.