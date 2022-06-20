أنباء عن تسريب امتحان التربية الوطنية للثانوية العامة.. و«التعليم» تحقق

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا على أنها امتحان مادة التربية الوطنية الذي يعقد صباح اليوم لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، حيث يبلغ عدد المتقدمين للامتحان 707 ألف و992 طالبا وطالبة، منهم 268 ألف و897 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و338 ألف و882 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية «علمي علوم»، و100 ألف و213 طالب وطالبة بالشعبة العلمية «رياضيات».

وأكد مصدر مسئول بغرفة العمليات المركزية في وزارة التربية والتعليم، أنه يجري حاليًا تتبع ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي و«جروبات التليجرام»، للتحقق من مطابقة الأسئلة المتداولة بالأسئلة الحقيقية، موضحاً أنه حال ثبوت صحتها سيتم تطبيق قانون الغش الجديد على الطالب أو رئيس اللجنة الذي ساعد في تسريب الامتحان.

وأضاف المصدر أن بيانات الطالب ومنها الكود السري مدونة على ورق الامتحان، موضحاً أن أي طالب يحاول تصوير الامتحان من السهل الوصول إليه من خلال الكود السري، مشدداً على الطلاب بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بعقد الامتحانات.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان التربية الوطنية يُعقد ورقياً بنمط الأسئلة الموضوعية ولا يتم تسليم الطلاب كتيب مفاهيم في الامتحانات، وغير مسموح بدخول اللجان الامتحانية بالهاتف المحمول أو حتى أي أجهزة إلكترونية أو كتاب المدرسة.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت عن توفير حصص مراجعة نهائية لمختلف المواد التعليمية لطلاب الثانوية العامة، موضحة أن المراجعات تشمل المواد داخل وخارج المجموع، وتهدف للتدريب على المفاهيم والتأكيد على نواتج التعلم التي تهدف الاختبارات لقياسها في النظام الحديث.