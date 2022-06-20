طرح أراض في المنيا الجديدة.. التخصيص بأسبقية الحجز ببنك الإسكان والتعمير

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، طرح قطع أراضي سكنية تشمل إسكان متوسط (محور الأراضي)، وإسكان مميز، وإسكان أكثر تميزا، وذلك بـ3677 قطعة في عدة مدن منها المنيا الجديدة، ويكون الحجز من خلال بنك الإسكان والتعمير.

طرح أراض في المنيا الجديدة والحجز ببنك الإسكان والتعمير

كما أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن أراضي الإسكان المتوسط عددها 1760 قطعة، بمدن المنيا الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، الفيوم الجديدة، أخميم الجديدة، أسيوط الجديدة بني سويف الجديدة، ويتم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير.

إسكان مميز في المنيا الجديدة

وأعلنت الهيئة، أن قطع أراضي الإسكان المميز عددها 1740، ويتم حجزها من خلال الموقع الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير، وذلك بمدن المنيا الجديدة، وقنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وناصر الجديدة بغرب أسيوط، وطيبة الجديدة، والفيوم الجديدة، وأخميم الجديدة.

التخصيص بأسبقية الحجز في بنك الإسكان والتعمير

وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا عددها 177 قطعة، وتوجد بمدن المنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبني سويف الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسوان الجديدة، ويتم حجزها عن طريق الموقع الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير.

وذكر بيان صادر عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن تخصيص تلك الأراضي بجميع المستويات بالمدن المذكورة ومنها المنيا الجديدة، يكون بنظام أسبقية الحجز «أون لاين» من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير وفروعه بالمحافظات ومنها المنيا الجديدة، وشروط الطرح وأسلوب الحجز وتحديد المواقع ومعرفة تفاصيل المساحات وأسعار الأراضي المطروحة وأسلوب السداد متاح علي الموقع الإلكترني لبنك الإسكان والتعمير.