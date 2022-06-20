الكود السري يكشف بيانات الطلاب مسربي امتحان التربية الدينية للثانوية العامة

أكد مصدر مسؤول بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن فريق مكافحة الغش الالكتروني بالغرفة المركزية بوزارة التعليم، يرصد جميع الأوراق المتداولة على صفحات الغش على منصة تليجرام .

الأكواد السرية بورق الأسئلة

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم التوصل إلى الطلاب الذين صوروا امتحان الدين للثانوية العامة 2022 من الأكواد السرية الموجودة بورق الأسئلة، مشيراً إلى زيادة عدد الأكواد السرية الموجودة في «بوكليت»، الأسئلة هذا العام، في أكثر من مكان بالورقة.

وتابع المصدر، أن الأكواد السرية كشفت جميع بيانات الطلاب وتم الوصول إلى هوية الطلاب الغشاشين بسهولة، وضبطهم بوسيلة الغش الذي قاموا بتصوير الامتحان وتسريبه.

عقوبات صارمة

ووجّه المصدر، رسالة لطلاب الثانوية العامة 2022 قائلاً: «أي طالب يقوم بتصوير جزئية واحدة من الامتحان ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي سيتم الوصول إليه فوراً»، مؤكداً تطبيق عقوبات صارمة على كل من قام بتصوير أو ترويج ورق الأسئلة ونشرها على صفحات الغش وفقاً لقانون مكافحة الإخلال بالثانوية العامة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب الثانوية العامة 2022، يؤدون اليوم امتحان مادة التربية الوطنية وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 707 ألف و992 طالب وطالبة، منهم 268 ألف و897 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، و338 ألف و882 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، علوم، و100 ألف و213 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، رياضيات.