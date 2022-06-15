تفاصيل طرح «الإسكان» قطع أراضي داخل 10 مدن جديدة.. الحجز يبدأ الأحد

بإجمالي 3677 قطعة أرض، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، عن طرح عدد من قطع الأراضي، داخل 10 مدن جديدة، على مستوى محافظات الجمهورية، ضمن مشروعات «إسكان متوسط - محور الأراضي، إسكان متميز، إسكان أكثر تميزاً»، وذلك في إطار طرح الوزارة عددا من قطع الأراضي، للمواطنين، محدودي ومتوسطي الدخل.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل طرح «الإسكان» قطع أراضي داخل 10 مدن جديدة، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق.

تفاصيل طرح «الإسكان» قطع أراضي داخل 10 مدن جديدة

- موعد حجز أراضي «الإسكان» بالمدن الجديدة

وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، يبدأ حجز أراضي «الإسكان» بالمدن الجديدة، يوم الأحـد المقبل الموافق 19/6/2022.

- شروط حجز أراضي «الإسكان» بالمدن الجديدة

وفقا لوزارة الإسكان والمرافق، سيتم الإعلان عن شـروط حجز أراضي «الإسكان» بالمدن الجديدة، وأسلوب الحجز والمـواقـع والمـساحات والأسعـار وأسلـوب الـسـداد على الموقع الإلـكـتـرونـي المخصص للحجز.

- نظام تخصيص أراضي «الإسكان» بالمدن الجديدة

تخصيص قطع أراضي «الإسكان»، لمطروحة داخل 10 مدن جديدة، سيكون بنظام أسبقية الحجز online من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط www.hdb-reservation.com.

- المدن الجديدة المطروح بها قطع أراضي «الإسكان»

طرح قطع أراضي الإسكان المتوسط «محور الأراضي» بعدد 1760 قطعة، داخل عدد من المدن الجديدة، والتي تتمثل في:

- المنيا الجديدة.

- سوهاج الجديدة.

- قنا الجديدة.

- الفيوم الجديدة.

- أخميم الجديدة.

- أسيوط الجديدة.

- بنى سويف الجديدة.

بالإضافة إلى طرح قطع أراضـي الإسكان المتميز بعدد 1740 قطعة أرض داخل مدن:

- المنيا الجديدة.

- قنا الجديدة.

- سوهاج الجديدة.

- أسيوط الجديدة.

- ناصر الجديدة «غرب أسيوط».

- طيبة الجديدة.

- الفيوم الجديدة.

- أخميم الجديدة.

كما تم طرح قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بعدد 177 قطعة داخل مدن:

- أسـوان الجديدة.

- سـوهـاج الجـديـدة.

- بني سويف الجديدة.

- أسيوط الجديدة.

- المنيا الجديدة.