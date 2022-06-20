جدول امتحانات مقرر القضايا المجتمعية في كليات جامعة المنيا.. 5 مجموعات

أعلنت جامعة المنيا الجدول المقترح لامتحان مقرر القضايا المجتمعية لطلاب الجامعة 2022، حيث تُعقد الامتحانات على 5 مجموعات، وتبدأ خلال الفترة من 20 يونيو الجاري حتى 4 يوليو المقبل.

جدول امتحانات القضايا المجتمعية في جامعة المنيا

وتقعد جامعة المنيا امتحانات مقرر القضايا المجتمعية للمجموعة الأولي لطلاب كليات التربية الفنية، والتمريض، والصيدلة، والتربية، والطب البيطري، والمعهد الفني للتمريض، لمدة ثلاثة أيام، خلال الفترة من اليوم الاثنين حتى الأربعاء المقبل.

وتعقد جامعة المنيا امتحانات مقرر القضايا المجتمعية للمجموعة الثانية لطلاب كليات دار العلوم، والفنون الجميلة، والألسن، والتربية الرياضية، لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من الخميس 23 يونيو حتى السبت 25 يونيو من نفس الشهر.

انتهاء امتحانات القضايا المجتمعية بجامعة المنيا 4 يوليو

كما تعقد جامعة المنيا امتحانات مقرر القضايا المجتمعية للمجموعة الثالثة لطلاب كليات الزراعة، والعلوم، والحاسبات والمعلومات، وطب الأسنان، وكلية التربية للطفولة المبكرة، لمدة ثلاثة أيام، خلال الفترة من 26 حتى 28 يونيو الجاري.

وتُعقد امتحانات مقرر القضايا المحتمعية للمجموعة الرابعة لطلاب كليات السياحة والفنادق، والحقوق، والتربية النوعية، والهندسة، لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من الأربعاء 29 يونيو الجاري حتى الجمعة 1 يوليو.

مواعيد امتحانات كلية الآداب

وفي السياق ذاته، تُعقد امتحانات مقرر القضايا المحتمعية للمجموعة الخامسة والأخيرة لطلاب كلية الآداب فقط لمدة ثلاثة أيام، خلال الفترة من السبت 2 يوليو حتى الاثنين 4 يوليو.

وذكر بيان صادر عن جامعة المنيا، أن الإمتحان متاح لكل كلية خلال الأيام المعلنة بالجدول فقط، ولن يتاح لأي كلية في أي توقيت آخر، وللطالب الحق في دخول الإمتحان من خلال منصة التعليم الإلكتروني بجامعة المنيا خلال الأيام المعلنة لكليته بواقع محاولة واحدة يوميا، ومطلوب الإجابة عن 50 سؤالا ويكفي للنجاح الإجابة الصحيحة عن 25 سؤالا.