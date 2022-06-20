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مصرع طفلين غرقا في ترعة أثناء لهوهما بالشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي وسمر السيد
12:47 م | الإثنين 20 يونيو 2022
ارشيفية

ارشيفية

لقى طفلان مصرعهما غرقا، صباح اليوم، أثناء لهوهما بترعة البدري بقرية «سنجها»، التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

مصرع طفلين غرقا 

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مركز شرطة كفر صقر، يفيد ورود بلاغ بمصرع كل من «كريم ع. ع»، 12 سنة، و«علي. م. ع»، 11 سنة، مقيمان بعزبة المواسنة التابعة لقرية سنجها.

غرق الطفلين أثناء السباحة 

وتبين إصابة الطفلين بإسفسيكيا الغرق أثناء لهوهما، وقيامهما بالسباحة في الترعة المارة أمام قرية سنجها

وحُرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثمانين لمشرحة مستشفى كفر صقر، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة التي تولت التحقيقات. 

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