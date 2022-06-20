حريق في لجنة ثانوية عامة بأسيوط.. ونقل الطلاب إلى مبنى آمن لأداء الامتحان

شهدت لجنة الإمام علي بن أبي طالب الثانوية بمحافظة أسيوط احتراق مخزن التغذية بالمدرسة، ما تسبب في نقل الطلاب من مبني إلى آخر في نفس المدرسة بعيداً عن الحريق حرصا على انتظام الإمتحانات.

حريق داخل لجنة ثانوية عامة بأسيوط

وتلقي اللواء دكتور عمر السويفي مدير أمن أسيوط إخطاراً من محمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط ورود إشارة من رئيس لجنة الإمام علي بن ابي طالب الثانوية بنشوب حريق في مخزن التغذية بالمدرسة.

وانتقل إلى موقع الحادث فرق الإسعاف والطوارئ وقوات الدفاع المدني والإطفاء، ورجال المباحث وحي غرب مدينة أسيوط محمد بشير وعبدالرحمن القرن مسئول الأزمات بحي غرب وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق.

حريق داخل لجنة بأسيوط

وفور وصول فرق الإطفاء والدفاع المدني تم نقل الطلاب في مبني مجاور بنفس المدرسة ولكن بعيد عن الحريق لاستكمال امتحاناتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على جهات.

وسادت حالة من القلق بين الطلاب أثناء عملية النقل من مبني إلى مبني آخر بسبب الحريق، حيث تم نقل الطلاب بهدوء وجاري السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية والقضاء علي رائحة الحريق في الجو، حتي لا يتعرض الطلاب لاستنشاق الدخان خلال الامتحانات.