التعليم: ضبط 4 طلاب سربوا امتحان التربية الوطنية للثانوية العامة

كشف مصدر مسئول بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضبط الطلاب الذين صوروا امتحان التربية الوطنية للثانوية العامة 2022 ونشروه على منصة تليجرام، بعد دقائق من بدء الوقت الأصلي.

4 حالات غش بامتحان التربية الوطنية

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم ضبط 4 طلاب قاموا بتصوير ونشر أسئلة امتحان التربية الوطنية، مشددة على تطبيق عقوبات صارمة عليهم.