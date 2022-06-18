إصلاح كسر خط صرف صحي رئيسي بمدينة المنصورة

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، الانتهاء من إصلاح كسر خط الطرد 600 ورفع الآثار الناجمة عن ذلك، وذلك فور الإخطار بحدوث كسر لأحد خطوط الطرد لمحطة الصرف الصحي بنطاق حي غرب المنصورة، وسرعة التعامل مع الحدث على أوسع نطاق لعودة الحياة إلى طبيعتها بالمناطق المتضررة.

رفع الآثار الناجمة عن كسر خط الطرد

وأكدت رئاسة الحي، في بيان صحفى، متابعة رفع الآثار الناجمة عن كسر خط الطرد قطر 600 مللي المتواجد بنطاق حي غرب المنصورة وإصلاح خط الطرد بتعاون مشترك مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، برئاسة المهندس خالد نصر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، حيث تم متابعة أعمال شفط المياه بمنطقة شارع العبور، من خلال الدفع بسيارات وفرق شفط وكسح المياه.

التعامل بحرافية لسرعة الانتهاء من الحدث

وقال متولي عبد العال رئيس حي غرب المنصورة، ‏إنه تم التعامل مع الحدث على كافة الأصعدة ليتم السيطرة على الوضع بأسرع وقت، حرصا على سلامة الأرواح وحفاظا على الممتلكات والمنشآت، حيث تم التعامل بحرافية لسرعة الانتهاء من الحدث، حيث تم الدفع بمعدات وسيارات كسح المياه وكذلك فرق العمل الفنية من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتم التعامل مع الحدث كل في مجاله حيث باشر العاملين علي سيارات الكسح اعمال شفط المياه، بينما قامت الفرق الفنية بالتعامل مع اصلاح وصيانة الخط المذكور بالإضافة الي فريق عمل آخر يقوم بمراجعة وصيانة محطة الصرف الصحي.

وأضاف رئيس حى غرب المنصورة بانه قد تم التعامل الفورى الجاد مع الحدث وعلى كافة الأصعدة للسيطرة على الوضع والتخفيف من حدته حرصا على سلامه الارواح وحفاظا على الممتلكات والمنشآت، مؤكدا انه قد تم الانتهاء من اصلاح خط الطرد وعودة الحياة الي طبيعتها بالمناطق المتضررة.