منتدي الأعمال «المصري - العماني» يناقش شراكات اقتصادية جديدة

أعلن المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن العلاقات المصرية العمانية تشهد بداية مرحلة جديدة من الشراكة تتناسب مع عمق العلاقات التاريخية المشتركة وترسم ملامح مستقبل صناعي تجاري تشاركي لاستكمال ما تم تحقيقه من نجاحات علي مر التاريخ المشترك للدولتين .

700 مليون دولار حجم الاستثمارات المصرية في أسواق سلطنة عمان

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ملتقى الأعمال المصري - العماني، الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية التي ألقاها نيابة عنه محمد المصري النائب الأول لرئيس الاتحاد، في حضور وفد من رجال أعمال البلدين وأعضاء غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة برئاسة عبد الله بن علي الشافعي علي رأس وفد ضم 15 من كبريات الشركات العمانية.

وأشار «العربي»، إلى أن العلاقات الاقتصادية المشتركة قد شهدت تطورا كبيرا خلال الأعوام السبع الماضية حيث وصلت الاستثمارات المصرية في أسواق سلطنة عمان إلى 700 مليون دولار موزعة على 142 شركة مصرية بينما تضاعفت التجارة البينية خلال السبع سنوات الماضية لتصل إلى 450 مليون دولار مقارنة بـ 290 مليون دولار خلال عام 2014 بينما نملك كافة الفرص لمضاعفة تلك العلاقات الاقتصادية من خلال استغلال الفرص الواعدة التي تتميز بها الدولتين في مجالات الاستيراد والتصدير وتنامي التجارة البينية والاستثمار المشترك للتصدير لأسواق ثالثة.

وأوضح أن مصر نجحت خلال أعوام قليلة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية الناجزة في خلق مناخا جاذبا للاستثمارات الدولية لأداء الأعمال من خلال توفير عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة كما رفعت مصر من كفاءة البنية التحتية اللازمة لكافة أنواع الأنشطة الاقتصادية مع تطوير كفاءة شبكة متكاملة من الطرق وآليات النقل متعدد الوسائط وموانئ محورية مرتبطة بمناطق حرة متميزة وشبكات طرق وسكك حديدية متطورة لربط الصادرات المصرية بألاسواق العالمية، وأضاف أن كل تلك الإجراءات تزامنت مع تفعيل القيادة السياسية لكافة اتفاقيات التجارة الحرة مع أسواق التكتلات الاقتصادية العالمية ليتجاوز نفاذ المنتجات المصرية إلى 3 مليارات مستهلك دون جمارك حول العالم.

«العربي» يدعو رجال الأعمال العمانيين للاستثمار في مصر

ودعا «العربي»، رجال الأعمال العمانيين للاستثمار في مصر من خلال التعاون الثنائي وانطلاقا إلى التعاون الثلاثي والإنتاج المشترك من أجل التصدير لأسواق ثالثة، مشيرا إلى أن الاتحاد سيشارك في اجتماعات اتحاد الغرف الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة والذي سيتم انعقاده الشهر المقبل بالعاصمة العمانية مسقط ومن المقرر أن يشارك فيه وفد من اتحاد الغرف المصرية وعقد اجتماعات مع ممثلي غرفة عمان علي هامش ذلك المؤتمر لبحث تعزيز سبل التعاون الاقتصادي وتنمية التبادل التجاري بين البلدين.

ومن جانبه أكد عبد الله بن علي الشافعي رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان محافظة شمال الباطنة، أن الوفد الذي يضم 16 من كبريات الشركات العمانية بمختلف القطاعات الاقتصادية في بلاده جاء إلى مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة وقام الوفد بزيارة الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وتم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر والوقوف على التيسيرات والحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها مصر لجذب الاستثمارات إليها.

كما تم استعراض أوجه التعاون لتطوير العلاقات الاقتصادية بما سينعكس إيجابيا علي حركة التبادل التجاري، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية في السلطنة تتركز في المنطقة الحرة بصلالة والميسونة وشمال الباطنة كما تتشابه الدولتان في أنهما تشهدان نموا اقتصاديا سريعا في ظل نهضة عمرانية وبنية تحتية ومدن صناعية جديدة.