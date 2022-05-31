«الغرف التجارية»: سعر الموبايلات في مصر أغلى من مثيلاتها حول العالم بـ60%

قال محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول في اتحاد الغرف التجارية، إن سوق المحمول يشهد توقفًا كاملًا في عمليات الاستيراد، ما تسبب في تراجع السوق وشح البضاعة المطروحة أمام الجمهور.

وأضاف طلعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة on: «هناك ركود في السوق بسبب شح صنوف وموديلات أجهزة المحمول فضلاً عن ظروف سعر الصرف وخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، ما تسبب في ارتفاع الأسعار، والدنيا في السوق مش ماشية مظبوط خلال شهري يناير وفبراير ربع واردتنا من أجهزة المحمول تراجعت ».

الموبايلات لم تعد سلعة ترفيهية

وتابع رئيس شعبة الاتصالات والمحمول في اتحاد الغرف التجارية، أن الموبايل لم يعد سلعة ترفيهية، مفسرًا ذلك، بأنه أصبح جزءً أساسيا من الحياة اليومية: «يجب أن نتعامل مع الموبايل كسلعة استراتيجية وليس استفزازية، ومن ثم، يجب أن نتعامل مع هذا الأمر عبر خفض رسوم الجمارك وضريبة المبيعات بالإضافة للاعتمادات المستندية».

من زيرو جمارك إلى 35% رسوم

وحول سر ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في مصر، قال: «عشان الناس تعرف ليه الموبايل سعره عالي في مصر، يجب أن نتناول المعطيات، ففي البداية كانت سلعة الموبايل زيرو جمرك، والآن ندفع 10% جمارك و14% ضريبة قيمة مضافة و5% رسم تنمية بالإضافة إلى نسبة 5% للجهاز تنظيم الاتصالات أي 35% من قيمة المحمول».

وأردف، أن الفترة الماضية، شهدت قيمة الدولار ونظام الاعتمادات المستندية، ما أجهز على الأسعار ودفعها إلى الزيادة بنسبة 20%، وبالتالي سنجد أن سعر الموبايل في مصر يزيد عن نظيره في العالم بنسبة 60%.