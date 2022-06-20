رويترز: عودة رئيس وزراء بريطانيا لمهام عمله غدًا بعد إجراء عملية جراحية

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون، أجرى عملية روتينية بسيطة، اليوم، تحت تأثير التخدير العام، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء رويترز.

وأوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن العملية تتعلق بالجيوب الأنفية، منوهًا إلى أن بوريس جونسون عاد الآن للراحة في داونينج ستريت، وسيتخذ نائب رئيس الوزراء «دومينيك راب»، أي قرارات مهمة يجب اتخاذها قبل عودة رئيس الوزراء إلى العمل يوم الثلاثاء.

وأُجريت العملية تحت تأثير التخدير العام في الساعة السادسة من صباح اليوم، الاثنين، في أحد مستشفيات لندن، وكان مخططًا لها مسبقًا، بحسب المتحدث الرسمي لرئيس الوزراء.

جونسون عاد إلى داونينج ستريت

وعاد جونسون إلى داونينج ستريت في الساعة 10 صباحًا وسيستريح اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن يعود إلى عمله صباح غد الثلاثاء.

وكان نائب رئيس الوزراء البريطاني على علم بالعملية قبل حدوثها وسيتخذ أي قرارات مهمة عاجلة نيابة عن جونسون حتى عودته وفقًا لصحيفة التليجراف البريطانية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء إلى الإجراء باعتباره عملية روتينية ثانوية، لكنه امتنع عن الخوض في مزيد من التفاصيل الطبية، وقال المتحدث إنه كان تحت التخدير العام لفترة وجيزة نسبيًا، وأشار إلى أن الإجراء مخطط له مسبقًا وليس غير متوقع.