وظائف مصر للتأمين 2022.. اعرف الشروط والتخصصات المطلوبة

أعلنت شركة مصر للتأمين، عن عدد من الوظائف المتاحة في الشركة، وهي وظائف للعمل بالشركة بموجب عقد عمل محدد المدة، وهو أيضا قابل للتجديد، وتكون وظائف مصر للتأمين 2022 متاحة لعدد من خريجي الجامعات المصرية، من ذوي الخبرة أو حديثي التخرج.

وظائف شركة مصر للتأمين 2022، تحتوي على العديد من المزايا المادية والعينية متميزة للمتقدمين، وهي تشمل العمل بالمركز الرئيسي والمناطق على النحو التالى، وفقا لما نشرته الشركة عبر موقعها الرسمى، من خلال الرابط الالكتروني.

وظائف مصر للتأمين 2022

- أولا وظيفة أخصائي:

يجب أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في أي من التخصصات التالية: «علوم حاسب، تسويق رقمي، حاسبات ومعلومات، تسويق، تمويل واستثمار، إعلام، إحصاء، اقتصاد، تأمين، موارد بشرية، محاسبة، علاقات عامة».

- ثانياً وظيفة مهندس:

يجب أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس الهندسة في أي من التخصصات التالية، وهي «نظم حاسبات - كهرباء - اتصالات».

مميزات وظائف مصر للتأمين 2022

- عقد قابل للتجديد.

- تأمينات اجتماعية.

- وسيلة انتقال.

- فرص للترقي وخلق صف ثانٍ.

- وثيقة شاملة للتأمين على الحياة والعجز.

- تأمين طبي للموظف وأسرته.

- مكافأت سنوية.

- بيئة عمل ممتازة.

شروط وظائف مصر للتامين 2022

وحددت شركة مصر للتأمين، شروط الوظائف بالنسبة لحديثي التخرج، بحيث تكون الأولوية لكل من:

- صاحب التقدير العالي.

- الحاصلون على المؤهل باللغة الإنجليزية.

- التعامل مع متطلبات الحاسب الآلي وبرامج ميكروسوفت أوفيس.

شروط التقديم بالنسبة لذوي الخبرة

ضروة أن يكون لدية خبرة سابقة في أي من التخصصات:

- نظم المعلومات والتسويق الإلكتروني.

- إدارة المشروعات والتحول الرقمي.

- إدارة التغيير وتطويرالمنتجات.

- دراسة السوق وأمن المعلومات.

- التطوير التنظيمي، وبرمجة الحاسب الآلي.

- تطبيقات الموبايل.

شروط التقديم

- السن لا يزيد على 35 عاما.

- أن يكون المتقدم من المقيمين بالمحافظات المقرر العمل بها، طبقاً للعنوان ببطاقة الرقم القومي.

- أن يتمتع بعد من المهارات الأساسية، مثل «الدقة والسرعة - العمل تحت ضغط - الاتقان في العمل».

- أداء الخدمة العسكرية «للشباب»، والخدمة العامة «للبنات» أو الإعفاء منها.

- اجتياز الاختبارات والمقابلات المقررة.

- التقديم للوظائف من خلال الرابط الإلكتروني.

- معرفة تفاصيل التخصصات المطلوبة من خلال الرابط الإلكتروني.

المستندات المطلوبة

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- شهادة المؤهل الدراسي.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- شهادة خبرات سابقة أو دورات تدريبية.

- صورة حديثة للمتقدم.

- السيرة الذاتية.