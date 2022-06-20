أول تعليق من المتهم بقتل فتاة آداب المنصورة: أهانتني في الميكروباص

تمكنت قوات الأمن في محافظة الدقهلية من ضبط طالب بكلية آداب المنصورة متهم بذبح زميلته أمام المارة بسلاح أبيض كان بحوزته.

كشف هوية الفتاة

وقام الطالب، صباح اليوم، بذبح فتاة أمام بوابة توشكى الخاصة بجامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية بسلاح أبيض، وذلك أمام المارة، وحاول الفرار لكن الأهالي أمسكوا به.

وتبين أن المجني عليها طالبة بقسم الاجتماع بكلية الآداب في جامعة المنصورة، وتُدعى «نيرة»، وتم نقلها إلى مستشفى المنصورة المركزي لإسعافها، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

مشادة كلامية وراء الحادث

وأوضحت التحقيقات الأولية مع المتهم أنه قام بذبح زميلته بسبب خلاف بينهما داخل سيارة الميكروباص أثناء ذهابهما للجامعة، فحدثت مشادة كلامية، وقرر على أثرها الانتقام منها لشعوره بإهانته أمام الركاب، وفور نزولهما من الميكروباص أسرع خلفها وسدد لها 3 طعنات، منها واحدة بالرقبة.