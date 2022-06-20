تراجع أسعار زيت النخيل لأدنى مستوى منذ 5 أشهر وارتفاع صادرات إندونيسيا

تراجعت أسعار زيت النخيل الماليزي إلى ما دون مستوى 5000 رينغيت ماليزي للطن، وهو مستوى لم يسبق له مثيل منذ يناير، مع ارتفاع الصادرات من إندونيسيا وتراجع أسعار الزيوت النباتية الأخرى والنفط الخام.

وأعلنت إندونيسيا الأسبوع الماضي عن خطة لتسريع الصادرات لشحن ما لا يقل عن مليون طن من زيت النخيل الخام ومشتقاته، كما خفضت أكبر دولة مصدرة في العالم الحد الأقصى لمعدل ضريبة الصادرات والضرائب على زيت النخيل الخام إلى 488 دولارًا للطن من 575 دولارًا للطن لتعزيز الشحنات.

متغيرات الأسواق العالمية

وفي الوقت نفسه، فإن الانخفاضات الأخيرة في أسعار زيت فول الصويا والنفط الخام، في ظل المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، والطلب على الوقود تضغط على السوق.

من ناحية أخرى، انخفضت صادرات منتجات زيت النخيل الماليزي للفترة من 1 إلى 20 يونيو بنسبة 10.5٪ إلى 738368 طنًا من 824589 طنًا تم شحنها في نفس الفترة من الشهر الماضي.

استقرارا العقود الآجلة لزيت النخيل عند نحو 6250 رينجت ماليزي

وفي أواخر الشهر الماضي، استقرت العقود الآجلة لزيت النخيل عند نحو 6250 رينجت ماليزي، بعد أن قالت وزارة التجارة في إندونيسيا إنها تهدف إلى تصدير مليون طن من زيت النخيل، على أن يتم تخصيص 20% من الإنتاج للمنتجين المحليين وفقا لسياسة البيع الإلزامي للسوق المحلية عند مستوى سعر محدد، بينما في ماليزيا، ثاني أكبر منتج عالمي، أدت توقعات الطقس الجيد للزراعة إلى التفاؤل بشأن زيادة الإنتاج.

وتظهر البيانات التاريخية أن أعلى سعر للزيت الماليزي كان عند 7268 رينجت ماليزي بما يعادل 1664.57 دولار أمريكي، للطن في مارس الماضي، وتتوقع مؤسسة «تريدينج كابيتال»، أن يتم تداول زيت النخيل عند 6577.90 رينجت ماليزي للطن بحلول نهاية الربع الحالي، مع توقعات بأن تصل الأسعار إلى 7301.50 رينجت ماليزي في غضون 12 شهرًا.