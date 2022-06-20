شركات المحمول تخسر 4.6 مليون مشترك في عام.. اعرف السبب

فقدت شركات المحمول، نحو 4.6 مليون مستخدم خلال عام، إذ وصل عدد مشتركى الهاتف المحمول إلى نحو 96.37 مليون مشترك بنهاية أبريل الماضى، مقابل 100.97 مليون مشترك فى نفس الفترة من أبريل عام 2021، بنسبة تراجع بلغت الـ6%.

وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن هناك نموا فى اعداد مستخدمي الإنترنت، عن طريق الهاتف المحمول، ووصل عدد المشتركين فى خدمات الإنترنت عبر المحمول، نحو 64.82 مليون مشترك بنهاية أبريل الماضي، مقابل 56.82 مليون مشترك في الفترة ذاتها من العام 2021، وتقدر هذه الزيادة بنسبة تصل إلى 13% خلال عام.

تنقية قواعد البيانات

وبرر خبير الاتصالات إسلام خالد، التراجع فى اعداد مشتركى الهاتف المحمول إلى قيام شركات الاتصالات بتنقية قواعد البيانات، وتصحيح الخطأ بها، بالاضافة إلى التحديث المستمر لهذه القاعدة الضخمة، حيث تقوم شركات الاتصالات بوقف الخطوط ذات البيانات الغير دقيقة، بالإضافة الى اعطاء الفرصة أمام المواطنين تسجيل الخطوط وتصحيح البيانات.

سهولة استخدام خدمات الانترنت عبر الموبايل

وتابع خالد لـ«الوطن»، أن هناك فعلا زيادة في أعداد مستخدمي الإنترنت عبر الموبايل، هذه الزيادة مبررة، نظرا لسهولة استخدام خدمات الإنترنت عبر الموبايل، بالإضافة إلى وصول الخدمة إلى كل المناطق فى كل أنحاء الجمهورية.

استخدام طلاب المدارس التابلت التعليمي

وقال خالد، إن الزيادة أيضا في أعداد مشتركي خدمات الإنترنت عبر الموبايل، قد يكون السبب الأكبر فيها، هو استخدام طلاب المدارس التابلت التعليمي، الذي لا يحتاج إلى استخدام شريحة إنترنت داتا لتشغيله، مؤكدا أن هناك ملايين الطلاب الذين يعتمدون على التابلت في التحصيل الدراسي، بعد استراتيجية الدولة الجديدة في رقمنة العملية التعليمية.

وأكد أن هناك استراتيجية تتبناها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير البنية التحتية للاتصالات، عبر ضخ مليارات الجنيهات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.